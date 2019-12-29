صف مدعیان پشت سر علیرضا کریمی/ انتخاب جایگزین تا بازگشت مصدوم!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی یکی از مدعیان حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در حالیکه روند تمرینات خود را طی می‌کرد با حضور در رقابتهای جام باشگاه‌های جهان دچار مصدومیت جدی از ناحیه زانو شد. مصدومیتی نابهنگام که به کلی روند آماده سازی این آزادکار پرامید و باانگیزه را دچار مشکل کرد و او به جای سالن تمرین، روانه کلینیک درمانی و انجام فیزیوتراپی شد!

دکتر کیهانی و اعضای کمیته پزشکی فدراسیون کشتی بلافاصله وارد عمل شدند تا با تشخیص دقیق میزان مصدومیت، روند درمان را آغاز کنند که در ادامه مشخص شد رباط صلیبی قدامی وی پاره شده و او دو راه برای درمان پیش رو دارد. راه اول اینکه زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد که با این کار در نهایت المپیک را از دست خواهد داد و راه دوم که درمان غیر تهاجمی یا همان ایجاد القای ترمیم (PRP) به همراه بدنسازی و تقویت عضلات و تقویت تعادل است. به هر حال با توجه به وضعیت علیرضا کریمی و تاکید بر درمان فوری و حضور وی در المپیک، راه درمان دوم انتخاب شد.

البته این مصدومیت در گام نخست فرصت حضور در تورنمنت بین المللی ایتالیا را از کریمی گرفت و باعث شد کادر فنی تیم ملی در نخستین اقدام در این رابطه محمدحسین محمدیان را جایگزین او کند.

ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هر چند ما نگاه ویژه ای به کریمی و حضور وی در تورنمنت بین المللی ایتالیا داشتیم اما به هر حال مصدومیت باعث شد او نتواند تیم اعزامی را همراهی کند. البته با وجود مصدومیت کریمی نمی‌توان گفت وضعیت وزن ۹۷ کیلوگرم دچار بحران شده و ما همچنان مدعیان نسبتاً پرتعدادی در این وزن داریم که می‌توانند به تیم کمک کنند.

وی از جایگزین شدن محمد حسین محمدیان به جای کریمی در تورنمنت ایتالیا خبر داد و گفت: ما در وزن ۹۷ کیلو علاوه بر کریمی مدعیان متعددی همچون یزدانی، محمدیان، شعبانی، فروتن، نجاتیان را داریم که هر کدام با تمام توان به دنبال کسب دوبنده تیم ملی هستند. به هر حال با توجه به نظر کادر فنی قرار بر این شد محمدیان جایگزین کریمی شود. ضمن اینکه کریمی هم روند درمانی خود را طی خواهد کرد و با کسب سلامتی و شرایط مناسب دوباره به جمع مدعیان باز خواهد گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرشاد پور سعید رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در خصوص آخرین وضعیت علیرضا کریمی گفت: کریمی روز گذشته prp شد که قرار است تمرینات تعادلی و قدرتی که باعث افزایش عملکرد می‌شود را هم زیر نظر دکتر بهرامی نژاد پیگیری کند. روند درمانی کریمی حدود سه ماه به طول خواهد انجامید و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد او می‌تواند دوباره تمریناتش را استارت بزند.