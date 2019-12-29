خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: روز گذشته بود که خبری مبنی بر دیدار «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان کویت با «حکیم الکعبی» عضو گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز (گروه الاحوازیه) در رسانه‌ها منتشر شد. طبق اخبار منتشر شده، نماینده پارلمان کویت در جریان این دیدار نشان «سپر رزمی» را به شخصیت ضد ایرانی و تجزیه طلب مذکور اعطا کرد.

اما این اقدام عجیب کویت در تقدیر از یک شخصیت ضد ایرانی و تجزیه طلب که گروه متبوعش سوابق تروریستی بسیاری در پرونده دارد، به همین جا ختم نمی‌شود، چراکه گفته شد دیدار مذکور میان رئیس پارلمان کویت و نماینده گروه تروریستی الاحوازیه در حاشیه یک «نشست ضد ایرانی» انجام شده است. این بدان معناست که کویت رسماً میزبانی نشستی را که از صدر تا ذیل آن ضد ایرانی بوده، قبول کرده است.

این اقدام خارج از عرف و نابخردانه مقامات کویتی با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. در همین راستا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به رویداد مذکور واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. در همین راستا، وزارت خارجه ایران اعلام کرد: «به دنبال ملاقات نماینده یکی از گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب با برخی از مقامات کویتی و برگزاری نشست ضد ایرانی در کویت، عصر امروز کاردار سفارت کویت در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد».

این اقدام مقامات کویتی آنقدر عجیب و نامعقول بود که حتی واکنش‌هایی را در داخل کویت نیز به دنبال داشت. به عنوان نمونه «خلیل عبدالله ابل» نماینده کویتی در پیامی توئیتری از اقدام «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان این کشور در استقبال از یک گروهک تجزیه طلب ضد ایرانی و برگزاری نشست ضد ایرانی در کویت انتقاد کرد.

«خلیل عبدالله ابل» در صفحه توئیتر خود نوشت: «استقبال از گروهک موسوم به کنفرانس آزادسازی الاحواز و تجلیل از آنها توسط رئیس مجلس امت از لحاظ سیاسی اقدامی خطرناک و بیهوده بود». وی افزود: «این اقدام به نفع کویت نبود و حمایت رسمی از یک گروهک مسلحانه برعلیه کشور همسایه ای که منافع مشترکی با کویت دارد، پذیرفتنی نیست».

سوالی که درباره اقدام خصمانه مقامات کویتی وجود دارد، این است که آیا آنها از سوابق تروریستی گروه الاحوازیه بی اطلاع بودند که ضمن پذیرش میزبانی یک نشستِ مختصِّ آن‌ها با اعضای این گروه نیز دیدار کرده‌اند؟ بدون شک مقامات کویتی از ماهیت تروریستی گروه الاحوازیه مطلع بودند و به همنشینی با آنها اقدام کردند. مقامات کویتی نیک می‌دانند که گروه تروریستی الاحوازیه در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی‌های زیادی برای ناامن کردن اهواز به اجرا گذاشته و در جریان اعتراضات مردمی نیز نقش مهمی در به خشونت کشیدن این اعتراضات داشته است.

این گروه تروریستی در واقع به دنبال آن است تا از طریق بی ثبات کردن منطقه، زمینه را برای جدایی خوزستان از ایران فراهم کند؛ همان اقدامی که صدام با حمله به ایران سعی کرد آن را به ثمر برساند، ولی شکست خورد. این گروه از آغاز تأسیس تا خرداد ۱۳۸۴ اقدام به جذب و آموزش بیش از ۳۰ تن از عناصر دارای تفکرات تجزیه‌طلبانه و مساعد انجام اقدامات عملیاتی برای وارد شدن به فاز نظامی و… نمود.

گروه تروریستی مذکور حتی اقدام به بمب گذاری در فرمانداری اهواز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان مسکن و شهرسازی، شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان، چاه شماره ۱۷۹ نفت، دو محل از خطوط لوله ورودی و خروجی منتهی به چاه ۱۷۹، خطوط لوله نفت آبادان را به ترتیب در دهم شهریور ۱۳۸۴ و ۷ آبان ۱۳۸۴، اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، بانک سامان منطقه کیان پارس، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان، فرمانداری‌های آبادان و دزفول کرده است.

حتی در انفجار و عملیات‌های تروریستی سال‌های اخیر در اهواز، نقش «گروه الاحوازیه» که همان «جبهه خلق عرب» است و نام خود را از جبهه خلق عرب به الاحوازیه تغییر داده کاملاً آشکار است. بعد از حمله ناتو به عراق و حضور ارتش انگلیس در بصره، نقش این گروه در جنوب ایران پررنگ‌تر شد و سازماندهی آن‌ها توسط انگلیس کاملاً مشهود است و مستندات بسیاری در این رابطه وجود دارد.

بر اساس آنچه که گفته شد، ناگفته پیداست که مقامات کنونی از جملگی سوابق تروریستی گروه الاحوازیه مطلع بوده‌اند. بنابراین، اقدام آنها در میزبانی از اعضای گروه مذکور و برگزاری نشست برای آنها دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقض اصل حسن همجواری محسوب می‌شود. این در حالی است که در روابط و مناسبات فیمابین، مقامات کویتی می‌بایست به اصول حاکم بر این روابط، پایبند باشند.

همچنین اقدام اخیر مقامات کویتی نقض اصل «احترام متقابل» در روابط و مناسبات میان کشورها محسوب می‌شود. بدون تردید، میزبانی از یک گروه ضد ایرانی و تجزیه طلب توسط مقامات کویتی در واقع دهن کجی به جمهوری اسلامی ایران و اصل «احترام متقابل» در روابط با آن است؛ چیزی که تهران آن را برنمی تابد و از قضاء واکنش تندی نیز به آن نشان داده است. بدیهی است که این دست از اقدامات در تعارض آشکار با اصل احترام متقابل است.

در همین حال، آنچه که اخیراً در کویت اتفاق افتاد در تضاد آشکار با اظهارات دوستانه مقامات کویتی در قبال ایران است. مقامات کویتی همواره در مناسبت‌های مختلف بر روابط خود با جمهوری اسلامی ایران و لزوم تقویت آن تأکید کرده‌اند اما آنچه که به صورت عملی رخ داده، در تضاد آشکار با مواضع کویتی‌هاست. این بدان معناست که سیاست‌های اعلامی و اعمالی کویت در قبال تهران با یکدیگر مغایرت دارند.

اما در این میان نمی‌توان از نقش عربستان سعودی در تحریک کویت برای انجام تحرکات ضد ایرانی غافل شد. نمونه آنچه که اخیراً در کویت اتفاق افتاد بارها و بارها در عربستان سعودی و کشورهای همپیمان آن رخ داده است. بنابراین، طبیعی است که عربستان سعودی از نفوذ خود بر شیخ‌نشینان عرب برای تحریک آنها علیه ایران نهایت بهره برداری را داشته باشد.

اما فارغ از نقش آفرینی منفی سعودی در اقدام ضد ایرانیِ کویت، مقامات این کشور اکنون باید به این سوال پاسخ دهند که آیا می‌خواهند در مسیر ایران ستیزیِ سعودی قرار گیرند و یا همچون گذشته به روابط و مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل «احترام متقابل» ادامه دهند؟ اکنون و با واکنش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی کویت از گروه تروریستی الاحوازیه توپ در میدان مقامات کویتی قرار دارد تا نشان دهند آیا به دنبال قربانی کردن منافع مشترک خود با تهران هستند و یا قصد دارند اشتباه محاسباتی کنونی‌شان را جبران کنند.