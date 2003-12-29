بايد به فكر آينده بود ؛ نظير حادثه بم هرلحظه و در هرجا ممكن است روي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر حضرت آيت الله خامنه اي دراين جلسه با تاکيد بر ادامه تلاش سريع و بي وقفه براي تامين نيازهاي فوري آسيب ديدگان خاطر نشان کردند: در روند تداوم امداد آسيب ديدگان بلاياي طبيعي معمولا مشکلات فراواني بروز مي کند که بايد ضمن حل مسائل موجود به فکر آن مشکلات نيز بود. ايشان به اشاره به حضور سريع برخي دستگاهها و مسوولان در منطقه براي ياري آسيب ديدگان افزودند: لازم است با ارزيابي روند امداد به فکر آينده نيز بود چرا که نظير اين حادثه هر لحظه و در هر جا ممکن است روي دهد.

رهبر معظم انقلاب ايجاد مرکزيتي بسيار قوي و آگاه به همه جوانب امر را در منطقه ضروري خواندند و افزودند: همه دستگاهها بايد تحت سازماندهي متمرکز و با هماهنگي و همکاري کامل کليه امکاناتشان را براي امداد آسيب ديدگان زلزله بسيج کنند.

در اين جلسه آقايان عارف معاون اول رييس جمهور، موسوي لاري وزير کشور، سرلشکر رحيم صفوي فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتيپ پرديس فرمانده نيروي هوايي ارتش، سرتيپ حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرتيپ قاليباف فرمانده نيروي انتظامي، بشارتي رييس دفتر امور مناطق محروم، کريمي استاندار کرمان، شفيعي فرماندار بم و جمع ديگري از مسوولان لشکري و کشوري حضور داشتند.