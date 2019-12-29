محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال مردم از وسایل بازی جدید و پرهیجان بیشتر از وسایل بازی قبلی داخل این مجموعه است، اظهار کرد: استخر توپ که در گذشته در فضای کوچکی بود و امسال با افزایش فضای آن به ۱۰۰ متر و افزایش توپها به ۱۰۰ هزار توپ، شاهد استقبال ۳ برابری شهروندان از این مجموعه بوده ایم.
وی ادامه داد: امسال ۹ دستگاه و وسیله بازی جدید در مجموعه شهربازی نصب و راه اندازی شد که این دستگاهها باعث افزایش رضایتمندی مردم و افزایش استقبال از مجموعه و دستگاههای مذکور شده است.
ملکی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار داشت: سالانه ۶۰۰ هزار نفر از مجموعه شهربازی استقبال میکنند که زمان بازگشایی و فعال بودن این مجموعه از فروردین تا پایان مهرماه است.
وی با بیان اینکه مردم به خصوص کودکان و جوانان به دنبال هیجان هستند، افزود: همه تلاشمان بر آن است تا وسایل جدیدی خریداری شود که بتواند خواستههای مردم را از این مجموعه برآورده کنند.
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