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۸ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۲

مسئول شهربازی کرمان:

سالانه ۶۰۰ هزار نفر از مجموعه شهربازی کرمان استقبال می‌کنند

سالانه ۶۰۰ هزار نفر از مجموعه شهربازی کرمان استقبال می‌کنند

کرمان - مسئول مجموعه شهربازی کرمان از استقبال ۶۰۰ هزار نفری مردم از مجموعه شهربازی کرمان خبر داد.

محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال مردم از وسایل بازی جدید و پرهیجان بیشتر از وسایل بازی قبلی داخل این مجموعه است، اظهار کرد: استخر توپ که در گذشته در فضای کوچکی بود و امسال با افزایش فضای آن به ۱۰۰ متر و افزایش توپ‌ها به ۱۰۰ هزار توپ، شاهد استقبال ۳ برابری شهروندان از این مجموعه بوده ایم.

وی ادامه داد: امسال ۹ دستگاه و وسیله بازی جدید در مجموعه شهربازی نصب و راه اندازی شد که این دستگاه‌ها باعث افزایش رضایتمندی مردم و افزایش استقبال از مجموعه و دستگاه‌های مذکور شده است.

ملکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: سالانه ۶۰۰ هزار نفر از مجموعه شهربازی استقبال می‌کنند که زمان بازگشایی و فعال بودن این مجموعه از فروردین تا پایان مهرماه است.

وی با بیان اینکه مردم به خصوص کودکان و جوانان به دنبال هیجان هستند، افزود: همه تلاشمان بر آن است تا وسایل جدیدی خریداری شود که بتواند خواسته‌های مردم را از این مجموعه برآورده کنند.

کد مطلب 4809911

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