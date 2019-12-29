«نتانیاهو» درخواست مصونیت پارلمانی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد درخواست مصونیت پارلمانی کند.

بر اساس این گزارش، وی به منظور مصون ماندن از دادگاهی شدن به اتهام فساد مالی قصد دارد چنین درخواستی ارائه دهد.

این درحالی است که پیشتر اعلام شده بود «بنیامین نتانیاهو» تا روز سه شنبه هفته جاری از پست های وزارتی خود به جز نخست وزیری استعفا می دهد.

نتانیاهو پس از اینکه علیه او کیفرخواست صادر شد، به دادگاه رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که تا روز سه شنبه از تمامی پست‌های وزارتی خود کنار خواهد کشید.