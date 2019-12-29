  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۵

برای مصون ماندن از دادگاهی شدن؛

«نتانیاهو» درخواست مصونیت پارلمانی خواهد کرد

«نتانیاهو» درخواست مصونیت پارلمانی خواهد کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد به منظور مصون ماندن از دادگاهی شدن به اتهام فساد مالی، درخواست مصونیت پارلمانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد درخواست مصونیت پارلمانی کند.

بر اساس این گزارش، وی به منظور مصون ماندن از دادگاهی شدن به اتهام فساد مالی قصد دارد چنین درخواستی ارائه دهد.

این درحالی است که پیشتر اعلام شده بود «بنیامین نتانیاهو» تا روز سه شنبه هفته جاری از پست های وزارتی خود به جز نخست وزیری استعفا می دهد.

نتانیاهو پس از اینکه علیه او کیفرخواست صادر شد، به دادگاه رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که تا روز سه شنبه از تمامی پست‌های وزارتی خود کنار خواهد کشید.

کد مطلب 4809914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها