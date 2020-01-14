هیاهوی حوادث طبیعی در خراسان جنوبی/ آموزش را جدی بگیریم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی از جمله استان‌های زلزله‌خیز کشور محسوب می‌شود که ۲۴ حادثه طبیعی در این استان ثبت شده است به گونه‌ای که تاریخ این استان کویری از حوادثی مانند سیل، ریزگرد، خشکسالی و طوفان سخن می‌گوید علاوه بر این سناریوی زلزله هر چند سال یک بار در خراسان جنوبی تکرار می‌شود و بنا به گفته کارشناسان، مردم این استان به‌طور میانگین هر ۱۲ سال یک بار باید شاهد خسارت‌های زیان‌بار و مرگ صدها نفر از هم وطنان خود باشند.

بنا به گزارش رسانه‌های محلی، در حال حاضر ۱۰۰ درصد از مساحت خراسان جنوبی در معرض خطر زلزله قرار دارد و می‌طلبد که مسئولان استانی قبل از آنکه خانه‌ای ویران شود و یا کودکی در زیر خروارها خاک جان بسپارد، به فکر راه و چاره‌ای جدی باشند.

کارشناسان هم معتقدند در حال حاضر بیش از ۵۰ گسل فعال در خراسان جنوبی شناخته شده که گسل نهبندان و نای بند از مهم‌ترین این گسل‌ها است. بدیهی است این شرایط استان بر اهمیت میزان توانایی متولیان در مدیریت‌ها و آگاهی جامعه در زمان بحران می‌افزاید.

مسئولان چه کرده‌اند؟

علی رغم اشراف مسئولان بر وضعیت زلزله خیزی استان، هنوز هم راهکاری جدی برای کاهش تلفات احتمالی پیش بینی نشده و شاید بروز زلزله‌ای پنج ریشتری پرده از این بی تدبیری‌ها بردارد.

متولیان هم چشم انتظار می‌نشینند تا در روز ایمنی و مقابله با زلزله با برگزاری چند برنامه و جلسه کارنامه عملکردشان را پر کنند غافل از اینکه خطر در کمین جان بسیاری از هم استانی‌هایمان نشسته است. پیش بینی و احداث نقاط امن و اطلاع رسانی به مردم خود می‌تواند در کاهش تلفات حوادث احتمالی نقش بسزایی ایفا کند این در حالی است که مردم بیرجند و دیگر شهرستان‌ها حتی واقف به اینچنین برنامه‌هایی هم نیستند.

در حالی که کارشناسان تاکید بر این دارند که هیچ سازه‌ای بر روی خط گسل دوام نمی‌آورد، گفت و شنودها نشان از این دارد که بزرگترین پروژه‌های فرهنگی بیرجند بر روی خط گسل در حال احداث بوده که می‌توان این امر را بی توجهی نسبت به شرایط جغرافیایی استان دانست.

آن سوی سکه، اگرچه نمی‌توان بروز هرگونه حادثه را پیش بینی کرد اما آنچه روشن است برگزاری ارائه آموزش‌های ایمنی و امدادی در مساجد، مدارس و دیگر مکان‌های عمومی می‌تواند نقش شایسته‌ای در آگاه سازی جامعه و کاهش خسارت‌های حوادث غیر مترقبه ایفا کند که می‌طلبد مورد توجه بیشتری از سوی متولیان قرار گیرد.

خراسان جنوبی ویترین حوادث مختلف

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: خراسان جنوبی از جمله استان‌ها حادثه خیز بوده چراکه ۷۰ درصد حوادث کشور در این استان اتفاق می‌افتد.

سید ابوالحسن میرجلیلی با بیان اینکه خراسان جنوبی ویترینی از حوادث مختلف است، اظهار کرد: از ۲۶ حادثه طبیعی ۲۴ نوع در استان اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط هر ۱۲ سال یک بار زلزله‌ای بالای شش ریشتر در خراسان جنوبی رخ می‌دهد، افزود: اگرچه نمی‌توان مانع وقوع زلزله شد اما می‌توان از بسیاری از آثار مخرب آن جلوگیری کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: آمادگی برای رویارویی با حوادث، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه می‌تواند سهم بسزایی در کاهش خسارت‌ها داشته باشد.

وی بیان کرد: مردم باید هشدارهایی که از طریق ارگان‌های مختلف مانند ستاد بحران، هلال احمر و فرمانداری‌ها داده می‌شود را جدی بگیرند تا شاهد بروز خسارت‌های ناشی از حوادث نباشیم.

جانمایی ۲۹ سایت اسکان اضطراری

وی با اشاره به وضعیت سایت‌های اضطراری اسکان در خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به اینکه اسکان از جمله مباحث مهم بعد از وقوع زلزله است، سایت‌های اسکان اضطراری در ۲۹ شهر جانمایی شده است.

میرجلیلی ادامه داد: در اکثر این سایت‌هایی که در محل پارک‌ها و بوستان‌ها واقع شده، زیرساخت‌هایی مانند حمام سیار، سرویس بهداشتی سیار، دستگاه موتور برق، کف کش و تانکر تأمین و در اختیار بخشداری‌ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه به لحاظ سایت‌ها و اسکان‌های اضطراری نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت مطلوبی داریم، افزود: برای گسترش زیرساخت‌ها و این سایت‌ها اعتباری از سوی استانداری در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است.

میرجلیلی از احداث پنج سوله چند منظوره مدیریت بحران در پنج شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این سوله در مابقی شهرستان‌ها احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در مراکز دهستان‌های شهرستان‌ها، جانمایی سایت‌های اضطراری در حال انجام است تا بتوانیم در زمان بحران استفاده کنیم.

زمین لرزه بلا نیست

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند و متخصص لرزه زمین ساخت هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: خراسان جنوبی با توجه به موقعیت زمین‌شناختی که در آن واقع شده است، مجموعه‌ای از ساختارهای فعال زمین است.

مهدی خطیب با اشاره به وجود گسل‌های زلزله در خراسان جنوبی اظهار کرد: گسل نهبندان و گسل نایبند از مهم‌ترین گسل‌های موجود در استان است.

وی با بیان اینکه توزیع بیشتر گسل‌ها در نیمه شرقی و غربی خراسان جنوبی قرار دارد، افزود: این گسل‌ها تقریباً از نزدیکی تمام شهرستان‌های استان عبور کرده‌اند.

استاد گروه زمین‌شناسی بیرجند اظهار کرد: زمین‌لرزه دشت بیاض در سال ۱۳۴۷، زلزله طبس در سال ۱۳۵۷ و زلزله اردکول در سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که بر اثر گسل‌های خراسان جنوبی رخ داده است.

وی با بیان اینکه زمین‌لرزه بلا نیست، افزود: زلزله روند تکاملی کره زمین است که باوجود ضرر و زیان‌هایی که داشته اما فوایدی نیز دارد.

خطیب با اشاره معادن غنی خراسان جنوبی، بیان کرد: این معادن غنی از انواع کانسارها به سبب فعالیت زمین در گذشته بوده است.

وی ادامه داد: باید مردم خراسان جنوبی به این باور برسند که در استانی زلزله‌خیز زندگی می‌کنند و آن‌ها را نیز به‌خوبی بشناسند.

برگزاری دوره‌های امداد و نجات

معاون آموزش و پژوهش هلال احمر خراسان جنوبی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارائه آموزش‌های امدادی به جامعه بیان کرد: جمعیت هلال احمر در نظر دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی در هر خانواده حداقل یک امدادگر تربیت کند تا آموخته‌هایشان را به دیگران منتقل کنند.

مسلم حسینی با بیان اینکه آرام کردن افکار عمومی در زمان بحران از مسائل مهمی بوده که باید به آن پرداخته شود، افزود: برگزاری این دوره‌ها در آمادگی اذهان جامعه نسبت به رویارویی با حوادث نقش مهمی داشته که این امر خود باعث حفظ آرامش شهروندان در بروز حوادث می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر دوره‌های امداد و نجات در کل شعب هلال احمر خراسان جنوبی در حال برگزاری بوده و در صورت بودن متقاضی ادامه خواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه خبرنگاران در زمان بحران نقش مهمی را ایفا می‌کنند، افزود: اطلاع رسانی‌های این قشر می‌تواند خسارات احتمالی در بروز حوادث مترقبه و غیر مترقبه را به حداقل برساند.

ارائه آموزش‌های هلال احمر به ۲۳۵ هزار نفر

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری بیان کرد: ارائه آموزش‌های همگانی، آموزش‌های عمومی و برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمک‌های اولیه از جمله فعالیت‌های سال جاری بوده است.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌های همگانی بیان کرد: در قالب این برنامه ۲۳۵ هزار و ۳۰۰ در محورهای اطلاع رسانی عمومی، آگاه سازی و انتقال پیام‌های آموزشی آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین چهار هزار و ۷۶۹ نفر در قالب ۲۱۳ دوره آموزش‌های عمومی هلال احمر را فراگرفته‌اند.

وی از ارائه آموزش‌های تخصصی امداد و نجات به هزار و ۲۷۲ نفر خبر داد و افزود: این آموزش‌ها در ۴۹ دوره و در راستای تربیت تیم‌های تخصصی و پوشش پایگاه‌های امداد و نجات برگزار شده است.

ارائه آموزش ضمن خدمت کارکنان

حسینی بیان کرد: ارائه آموزش ضمن خدمت کارکنان برای ۲۵۶ نفر و تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.

وی بیان اینکه آموزش‌های همگانی نقش به سزایی در کاهش خطرات ناشی از شرایط بحرانی دارد، گفت: یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری و مدیریت بحران شهری، آموزش صحیح و فراگیر مردم است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: آگاهی مردم در خصوص نحوه مواجهه و مقابله با حوادث امری مهم بوده چراکه اگر آحاد جامعه در خصوص چگونگی مواجهه و مقابله با حوادث احتمالی، آموزش‌های لازم را فرا بگیرند می‌توان میزان تلفات جانی را به حداقل رساند.

برگزاری دوره‌های آموزشی هلال احمر باعث می‌شود تا هر خانواده حداقل یک امدادگر تربیت شود و در زمان بحران راهکارهای موجود را برای نجات پیش رو کند از این رو حمایت و استمرار این گونه از برنامه‌ها نیازمند توجه ویژه سایر دستگاه‌ها است.

اگرچه نمی‌توان وقوع حوادثی مانند زلزله را پیش بینی کرد اما می‌توان علاج واقعه را قبل از وقوع اندیشید و با برنامه‌ریزی‌ها و چاره اندیشی های مناسب تلفات اینگونه از حوادث را به حداقل رساند.