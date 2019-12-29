انهدام باند سارقان وسایل خودرو/۱۰میلیارد کالای قاچاق کشف شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در پی افزایش سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو در برخی از نقاط شهرستان سنندج، موضوع شناسایی و دستگیری عوامل سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با بررسی های میدانی ماموران پلیس آگاهی در محل های وقوع جرم و استفاده از بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار و از طرفی راهنمایی های برخی از مال باختگان، عامل اصلی یک باند سرقت، شناسایی و با هماهنگی قضائی و اخذ نیابت در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی طی یک عملیات غافلگیر کننده پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کردستان افزود: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده و با ارائه شواهد و مدارک از سوی ماموران متهم چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو با همکاری دو همدستش اعتراف کرد.

سردار آزادی با اشاره به دستگیری دو همدست سارق طی یک عملیات و انتقال آنان به پلیس آگاهی، ادامه داد: متهمان در تحقیقات تخصصی به ۴۵ فقره سرقت در سنندج و دیگر نقاط استان اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه خودروی سرقتی، یک رشته دستبند و اموال مسروقه زیادی کشف شده است، یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

توقیف کامیون حامل ۱۳۵ رأس دام قاچاق در کامیاران

فرمانده انتظامی کردستان به کشف حدود یک ۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی هفته گذشته در این استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: در این راستا یک دستگاه کامیون حامل ۱۳۵ رأس دام قاچاق در ایست و بازرسی شهید میرجلیلی کامیاران توقیف شد.

سردار آزادی گفت: مأموران انتظامی شهرستان کامیاران در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و دام و حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی شهید میرجلیلی یک دستگاه کامیون حامل دام قاچاق را شناسایی کردند که با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از کامیون مورد نظر ۱۳۵ راس گوسفند قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری راننده و معرفی وی به مراجع ذیصلاح، اظهار داشت: ارزش این محموله قاچاق برابر اعلام نظر کارشناسان بالغ بر سه میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف خودروی حامل ۴۲ دستگاه تلویزیون قاچاق

فرمانده انتظامی کردستان همچنین از کشف ۴۲ دستگاه تلویزیون قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان سقز خبر داد و افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی شهرستان سقز، یک دستگاه خودروی تویوتا حامل کالای قاچاق در مسیر سقز - مریوان شناسایی شد.

سردار آزادی با بیان اینکه با هماهنگی مراجع قضائی خودروی مورد نظر متوقف و در بازرسی از آن ۴۲ دستگاه تلویزیون قاچاق کشف شد، ادامه داد: در این رابطه راننده دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شد و همچنین ارزش ریالی این محموله قاچاق برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کشف بیش از ۷۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود از توقیف دو دستگاه خودرو و کشف بیش از ۷۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق طی یک عملیات توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد و یادآور شد: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا با محوریت مبارزه با قاچاق مواد دخانی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس امنیت اقتصادی استان به ظن حمل قاچاق دو دستگاه خودرو را متوقف کردند.

وی بیان کرد: با هماهنگی مراجع قضائی خودرو کامیون و تندر حامل سیگار قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی استان شناسایی و در بازرسی از کامیون ۴۹۰ هزار نخ و خودروی دیگر ۳۰۰ هزار نخ و در مجموع بیش از ۷۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به دستگیری دو متهم و معرفی آنان به مراجع ذیصلاح، گفت: ارزش سیگارهای قاچاق برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کشف ۴۶۴ هزار عدد انواع مواد محترقه در بیجار

سردار آزادی در ادامه سخنان خود از کشف بیش از ۴۶۴ هزار عدد انواع مواد محترقه طی یک عملیات پلیسی توسط ماموران انتظامی شهرستان بیجار خبر داد و اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بیجار، محل نگهداری مواد محترقه در پارکینگ منزل یکی از عوامل تهیه و توزیع این مواد شناسایی شد.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از محل مورد نظر ۴۶۴ هزار و ۶۴۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شد، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه پلیس در مبارزه با قاچاق مواد محترقه با قاطعیت عمل می کند، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و اطلاع از هر گونه فعالیت در این خصوص، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.