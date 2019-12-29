ناکامی تیم کاراته انقلاب قم با ۴ شکست پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته انقلاب قم که با ترکیبی از کاراته کاهای جوان وارد سطح اول کاراته مردان ایران شده است در دور سوم سوپر لیگ کاراته مردان کشور نتایج قابل توجهی به دست نیاورد و شانسی برای صعود ندارد.

تیم کاراته انقلاب قم در هر ۴ مسابقه خود در دور سوم سوپر لیگ کاراته مردان شکست خورد و نتوانست برابر حریفان خود در گروه یک این رقابت‌ها عرض اندام کند و در نتیجه فرصتی برای صعود این تیم از مرحله گروهی فراهم نیست.

تیم انقلاب قم در هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان ۳۱ بر صفر برابر تیم هیئت کاراته استان البرز شکست خورد و ۱۲ بر ۱۹ نتیجه را به تیم ویزا کامفورت شیراز واگذار کرد. این تیم در ادامه ۷ بر ۲۳ به تیم رعد پدافند هوایی ارتش باخت و در نهایت با شکست ۲۹ بر یک برابر پاس ناجا به کار خود در این هفته خاتمه داد.

تنها نقطه مثبت در عملکرد نماینده قم در سوپر لیگ در هفته سوم این بود که حسین ابراهیم زاده از باشگاه شهدای انقلاب قم به عنوان بازیکن برتر کومیته گروه یک انتخاب شد گرچه درخشش وی در نهایت به کمک نتیجه مثبت نهایی برای انقلاب قم نیامد.

کاراته قم در زمان سرمایه گذاری آذر خودرو در این رشته سابقه یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی در سوپر لیگ را دارد گرچه آذر خودرو به دلیل بحران مالی از حمایت از کاراته انصراف داد و دستمزد بازیکنان این تیم در آن زمان نیز پرداخت نشد.