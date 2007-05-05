صدام به سزای کارهای وحشیانه خود رسید / دولت آمریکا در اداره عراق دچار اشتباه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رودلف جولیانی" امروز در جمع مردم آیوای آمریکا اعلام کرد : هر چند دولت آمریکا در اداره عراق دچار اشتباهاتی شده، اما از سیاست بوش در مبارزه با تروریسم حمایت می کنم.

جولیانی که هم اکنون از مهمترین نامزدهای جمهوریخواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا محسوب شده و پیش از این نیز شهردارنیویورک بوده ، در ادامه گفت : شما به وضعیت دیکتاتور سابق عراق و برخی دیگر ازشخصیت های برجسته جهان نگاه کنید و ببیند سرنوشت آنها چگونه بوده است؟

"صدام به بدترین شکل ممکن مجازات شد، اما بقیه شخصیت ها هم اکنون با آرامش کامل در حال زندگی هستند."

جولیانی که از طرفداران سرسخت سیاست های بوش محسوب می شود چندی یش نیز در انتقاد از رئیس جمهور ونزوئلا گفته بود : هوگو چاوز یکی از خطرناک ترین دشمنان منافع آمریکا درجهان است.

جولیانی در اولین مناظره مشترک نامزدهای جمهوریخواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا که پنجشنبه گذشته ( 13 اردیبهشت ) برگزار شد درباره عقب نشینی از عراق نیز گفته بود : ما نباید به هیچ وجه به دلیل ترس از تروریسم از عراق عقب نشینی کنیم ؛ عقب نشینی از عراق یک اشتباه وحشتناک است.

یادآور می شود صدام پس از چندین جلسه حضور در دادگاه محاکمه خود به سبب ارتکاب جنایات بر ضد بشریت، به سبب اثبات جنایت وی در کشتار 148 غیر نظامی بیگناه در منطقه دجیل در سال 1982میلادی به اعدام محکوم شد و صبح روز 30 دسامبرسال 2006 ( 9 دی 85) برابر با عید سعید قربان به دار آویخته شد.