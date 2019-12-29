حمله با چاقو در نیویورک ۵ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، فردی در حومه شهر نیویورک به منزل یک خاخام یهودی که در حال برگزاری «جشن حنوکا» بودند حمله کرد و پنج نفر را با ضربات چاقو مجروح کرد.

جشن حنوکا یک جشن باستانی یهودی است که هشت روزه است و همزمان با ایام کریسمس مسیحیان برگزار می‌شود.

گفته می‌شود مجروحان این حادثه که حال آنها وخیم گزارش شده است به بیمارستان منتقل شده‌اند.

تحقیقات پلیس نیویورک در این رابطه در جریان است.

پلیس می‌گوید که فرد مظنون به انجام این حمله، از صحنه حادثه گریخته بود، اما در حال حاضر پلیس او را دستگیر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها فرد حمله کننده با خودرو از محل حادثه فرار کرده بود که برخی از شاهدان حادثه پلاک خودرو را نوشته بودند.