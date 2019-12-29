۹ دی محصول بصیرت و هوشیاری ملت انقلابی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر ظهر یکشنبه در همایش وحدت، بصیرت و ولایتمداری در گام دوم انقلاب اسلامی ویژه اهل سنت گلستان اظهارکرد: ۹ دی به عنوان روز بصیرت در کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به سبب عمق درک و بصیرت مردم این اکسیر ماندگار در کشور از سال ۸۸ تاکنون در جریان است.
وی با بیان این که ۹ دی نشان داد مردم ولایتمدار ایران در دفاع از نظام و انقلاب همیشه در صحنه حاضر هستند، گفت: مردم از دستاوردهای انقلاب اسلامی تا پای جان دفاع کرده و اجازه هیچگونه فتنهانگیزی به دشمنان نخواهند داد.
مقدم فر ادامه داد: در سال ۸۸ دشمن با رمز تقلب در انتخابات به میدان آمد و قصد تهمت و افترا به مسئولان نظام را داشت.
وی با اشاره به حضور حداکثری در انتخابات سال ۸۸، آن را حرکت بی نظیر در دنیا و تاریخ انقلاب برشمرد.
مقدم فر در بخش دیگری از سخنان خود به متوسل شدن دشمن به جنگ های غیرنظامی مانند جنگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد و گفت که دشمن بعد از جنگ نظامی دریافت نمی تواند با جمهوری اسلامی مقابله کند بنابراین سازوکار جدیدی برای خود تعریف کرده و تلاش می کند با ایجاد مشکلات اقتصادی ناامیدی را در کشور گسترش دهد.
وی تصریح کرد: داشتن رهبری فرزانه، با بصیرت و دشمنشناس یک ظرفیت بزرگ برای کشور بوده زیرا وجود ایشان سبب شکست تمام فتنه ها و توطئه های دشمنان است.
همچنین در ادامه آخوند مدد هوشمند، امام جمعه اهل سنت شهر اینچهبرون بر لزوم وحدت شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: وحدت و ولایتمداری سبب از بین رفتن فتنهها و دشمنی دشمنان شده و باید با بصیرتافزایی ریشه تفرقه و فتنه توسط دشمن را خشکاند.
وی بیان کرد: اهل سنت در کنار اهل تشییع ثابت میکنند که همواره پیرو ولایت فقیه بوده و با تقویت وحدت و اخوت همه نقشه دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.
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