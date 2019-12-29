مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، بارش پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان افزود: روز سه‌شنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب، سواحل شمالی، شمال‌شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش رخ خواهد داد.

به گفته وی، روز چهارشنبه در استان‌های شرقی کشور، برخی نقاط شمال غرب، ارتفاعات البرز غربی، مرکزی و شرقی و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده پیش‌بینی شده و روز پنجشنبه نیز در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی و نوار شرقی کشور، این وضعیت تداوم دارد.

هوای تهران از امروز تا پنجشنبه، صاف تا کمی ابری به تدریج غبار محلی و در بعضی ساعات، وزش باد پیش‌بینی شده اما روز سه‌شنبه با بارش خفیف باران همراه خواهد بود.