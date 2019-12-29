توافق سودان و شورشیان درباره نقشه راه پایان درگیری ها در دارفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت سودان و گروه های شورشی روز گذشته به توافقی در خصوص نقشه راه برای پایان دادن به درگیری ها در اقلیم دارفور دست یافتند.

اقلیم دارفور از ۱۶ سال قبل تاکنون شاهد درگیری میان گروه های شورشی بوده که تاکنون تعداد زیادی قربانی برجای گذاشته است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این نقشه راه دربرگیرنده مسائل مختلفی است که طرف های درگیر باید طی مذاکرات کنونی در جوبا پایتخت سودان به آن بپردازند.

بررسی ریشه های درگیری ها و هم چنین بازگشت آوارگان و تقسیم قدرت و ادغام گروه های مسلح در ارتش ملی از جمله مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.

«احمد محمد» نماینده جبهه انقلابی سودان که در برگیرنده ۹ جنبش شورشی است، دستیابی به این نقشه راه را گامی مهم در زمینه تحقق صلح در دارفور خواند.

مذاکرات صلح میان دو طرف از اوت گذشته آغاز شده و نمایندگان دولت سودان و گروه های مسلح در جوبا تلاش دارند مناقشات فیما بین را حل کنند.