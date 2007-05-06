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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش :

وزارت آموزش و پرورش مکلف به تهیه طرح جامع تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس شد

وزارت آموزش و پرورش مکلف به تهیه طرح جامع تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس شد

بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ، وزارت آموزش وپرورش مکلف به تهیه طرح جامع تقویت فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی و تربیتی شد.

دکتر بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفتصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش طرح جامع تقویت فرهنگ اقامه نماز درمدارس با حضور وزیر آموزش وپرورش و سایر اعضای شورای عالی آموزش وپرورش به تصویب رسید .

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش تصریح کرد: بر اساس مصوبه ذکر شده وزارت آموزش وپرورش مکلف است ، طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی و تربیتی این وزارتخانه را، با تاکید بر تبیین جایگاه آن در برنامه رسمی مدرسه و بر اساس اهداف ، اصول و مبانی سیاست راهبردهای عملیاتی و اجرایی، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این ماده تهیه و به شورای عالی آموزش وپرورش ارائه دهد .

کد مطلب 481002

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