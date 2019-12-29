دولت در ریل مجلس حرکت کند/لزوم همکاری دانشگاه در برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در نشست ماهانه اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند با بیان اینکه دانشجوی متعهد مؤذن جامعه است، افزود: حوزه و دانشگاه به مردم کمک کنند که انتخابات مجلس انتخاباتی شایسته نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در جلسه بیان کرد: علاج اصلی مشکلات، معیارها و ملاکهای زیرساخت مجلسی است که وکیل الدوله نباشد بلکه وکیل المله باشد.
آیت الله عبادی بصیرت را از ملاکها و معیارهای اصلی برای تأسیس مجلس در دوره بعدی دانست و گفت: در سال ۸۸، هشت ماه کام مردم به دلیل برخی توطئهها و خیانتها تلخ شد اما بصیرت حساب مردم را از فتنه گران جدا کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اگرچه بصیرت مردم بعد از هشت ماه، حماسه ۹ دی را خلق کرد اما قانع کننده نیست چراکه ضایعاتی را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بصیرت مردم در فتنه اخیر کمتر از دو روز آشوبها را خنثی کرد، گفت: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی برخلاف حکومتهای استبدادی و وراثتی، اختیارات هر چهار سال به دست مردم بر میگردد.
آیت الله عبادی با اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: اگر مردم در انتخاب معیارها و ملاکهای نماینده ای شایسته و اصلح بصیرت به خرج دهند، دارای مجلسی میشوند که بسیاری از مسائل را جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون و مصوبات دولت باید در ریل مجلس حرکت کند، اظهار کرد: چهل سال آزمون خطا کافی است و باید تبلیغات دروغ جمع شود.
نظر شما