تبیین محورهای «۹ دی»در مراکز آموزشی/واهمه استکبار از انسجام مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عاملی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی ائمه جمعه و حلقههای صالحین اردبیل عنوان کرد: اهداف حماسه بزرگ «۹ دی» باید به شکل مناسبی در مراکز آموزشی، علمی و مذهبی تبیین شود تا جوانان به شکل ملموسی با خدعههای دشمنان برای سست کردن پایههای انقلاب و لزوم برخورداری از بصیرت لازم برای مقابله با دشمنان آشنا شوند.
به گفته وی استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاهها، مساجد و حوزههای علمیه برای بیان اهداف شکل گیری حماسه «۹ دی» و لزوم بصیرت افزایی در بین آحاد جامعه ضروری است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه دشمنان ارزشهای والای انقلاب را نشانه گیری کردهاند، افزود: لازم است با روشنگری مناسب و بصیرت افزایی در جامعه، مقابل هجمههای شدید روانی دشمنان ایستادگی کرد.
عاملی با تأکید بر اینکه عملیات روانی از جمله مهمترین اقدامات خصمانه دشمنان در جنگ نرم بوده تا با پایه ریزی فتنههای مختلف برای بر هم زدن اتحاد و انسجام مردم برنامه ریزی کند، گفت: استکبار جهانی به خوبی این موضوع را درک کرده که در هر برههای مردم ایران در کنار هم بوده و وحدت داشته اند، در دستیابی به اهداف شیطانی خود ناکام خواهند ماند و این واهمه اصلی استکبار از انسجام مردمی است.
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