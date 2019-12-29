حضور حاجی میرزایی در جشن آغاز سال ٢٠٢٠میلادی دانش آموزان مسیحی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محسن حاجی میرزایی با حضور در دبستان و دبیرستان دخترانه ارس ضمن قدردانی از زحمات و تلاش مدیر، معاونان، آموزگاران و دبیران مدرسه، میلاد حضرت مسیح و فرارسیدن سال جدید میلادی را تبریک گفت و با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
حاجی میرزایی در جمع دانش آموزان، آموزگاران و معلمان دبستان و دبیرستان ارس با تبریک فرارسیدن سال جدید میلادی، اظهار کرد: در آستانه شروع سال جدید میلادی به مدرسه شما آمدیم تا میلاد مسعود حضرت مسیح (ع) و شروع سال جدید میلادی را به شما، معلمان و خانوادههایتان تبریک بگوییم.
وی افزود: امیدوارم سال جدید میلادی برای همه مردم بخصوص شما فرزندان عزیز ایران، دانش آموزان و خانوادههایتان سالی پر از موفقیت خوشی و شادی باشد.
وزیر آموزشوپرورش بابیان اینکه آینده ایران به دست شما ساخته میشود، گفت: این کلاسها و روزها تنها جای مهم و روزهای بسیار مهم برای آینده شما و ساختن ایران است.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و کوشش خودتان و راهنمایی مدیران، معلمان و مربیان موفقیتهای بزرگ شمارا شاهد باشیم. همچنین وزیر آموزشوپرورش از زحمات و کوشش دانش آموزان، معلمان، والدین و شورای خلیفهگری ارامنه قدردانی کرد.
در ادامه این برنامه وزیر آموزشوپرورش پس از حضور در برنامه صبحگاهی دانش آموزان به کلاس درس آنها رفت و با اهدای گل سال جدید میلادی را تبریک گفت.
آموزگار یکی از کلاسها در پاسخ به سؤال وزیر آموزشوپرورش که آیا در مدرسه ازنظر دوزبانه بودن مشکلی وجود ندارد؟ گفت: دانش آموزان در کلاس درس با زبان فارسی و در بین خودشان با زبان مادری و ارامنه صحبت میکنند و خوشبختانه مشکلی نداریم.
دانش آموزان در کلاس دوم دبستان درس فارسی شعر «یار مهربان» را بهصورت گروهی خواندند و حاجی میرزایی با دانش آموزان درباره هنر و کاردستیهای آنان صحبت کرد و از زحمات معلمان قدردانی کرد.
در ادامه وزیر آموزشوپرورش با حضور در جلسه امتحانات دانش آموزان متوسطه دوره اول به آنان خدا قوت گفت و آرزوی موفقیت کرد.
محسن حاجی میرزایی پس از شرکت در مراسم جشن سال نوی میلادی دانش آموزان دبستان و دبیرستان ارس، در نشست با آموزگاران، معلمان دبستان و دبیرستان ارس با تبریک فرارسیدن سال جدید میلادی، با آنان درباره مسائل آموزشی و پرورشی گفتوگو کرد.
وزیرآموزش و پرورش در این دیدار اظهار کرد: توزیع جمعیت در برخی از مناطق تهران، تعادل و تراکم مطلوب در فضای آموزشی را به هم زده است که با پیگیرهای صورت گرفته توسعه فضای آموزشی در برنامههای آموزش و پرورش قرارگرفته است.
وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: معلمانی که باسابقه ٢۵سال میخواهند بازنشسته شوند اگر عذری داشته باشند که ادامه خدمت برای آنها امکانپذیر نباشد، همراهی میکنیم اما از معلمان دیگر که میتوانند همکاری خود را ادامه بدهند میخواهیم که تا٣۵سال ادامه خدمت داشته باشند تا تعادل نیرو برقرار شود.
حاجی میرزایی با اشاره به درس دینی دانش آموزان اقلیتهای مذهبی، گفت: در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کارگروهی برای بررسی و پیگیری آموزش درس دینی در مدارس ارامنه تشکیلشده است تا بازبینی و بهروزرسانی در متون درسی صورت گیرد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: جمعیت دانشآموزی در مدارس ارامنه نسبت به مدارس دیگر کمتر است اما پستهای اداری با همان ساختار جمعیتی مدارس دیگر به این مدارس تعلق میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت اولیا در مدارس، گفت: هرچقدر امکانات یک مدرسه بیشتر باشد مطلوبتر است چراکه بهترین ساعات زندگی دانش آموزان در مدرسه است و ما در آموزش و پرورش تا هر میزان که مقررات اجازه بدهد به مدارس کمک خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به درخواست همکاران برای بازبینی شرایط استخدام در مدارس ارامنه، تأکید کرد: استخدام تنها از مسیر فراخوان انجام میگیرد و تلاش میکنیم تا در دورههای بعدی استخدام سهمیهای برای همکاران در مدارس ارامنه در نظر گرفته شود.
حاجی میرزایی بابیان اینکه همزیستی بین ادیان در ایران همیشه به بهترین شکل بوده است، گفت: به شورای خلیفهگری ارامنه اطمینان میدهم که تبعیضی بین مدارس مسلمانان و مسیحیان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق میشود، تصریح کرد: ممکن است خدماتی که به مدارس ارائه میدهیم قابلتوجه نباشد اما هیچ تبعیضی بین مدارس وجود ندارد و احساس مسئولیت مشترکی به همه مدارس داریم.
محسن حاجیمیرزایی در حاشیه بازدید از مدرسه اقلیت مذهبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه سال نو میلادی و به مناسبت میلاد حضرت مسیح بازدیدی از مدرسه اقلیت مذهبی داشتیم و بازدید از مدرسه نشان داد این فضای آموزشی متناسب با تعداد دانشآموزان امکانات مناسبی دارد.
وی ادامه داد: این مدارس به جهت تعدد، قصد تجمیع داشتند اما شرایط فعلی نشان میدهد که فضای آموزشی مناسب دانش آموزان است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره موکول شدن پرداخت مطالبات فرهنگیان به سال بعد گفت: متأسفانه کسانی هستند که دائماً با دامن زدن به شایعات، منجر به تشویش اذهان فرهنگیان میشوند، ما طبق وعدهای که داده ایم، طرح رتبه بندی را تصویب و ابلاغ کردیم و مراحل اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: بیش از ۷۰۰ هزار معلم تحت پوشش طرح رتبهبندی فرهنگیان قرارمیگیرند و تعهد کردیم که مزایای آن از اول مهر ۹۸ اختصاص یابد؛ به محض اینکه رتبه بندی اجرا شد، مزایا پرداخت خواهد شد و تمام تلاش را میکنیم که با حقوق بهمن تمام مزایا پرداخت شود. طبق برنامهریزی انجام شده متوسط افزایش حقوق، ۴۲۰ هزار تومان است که البته برخی بیشتر و برخی کمتر دریافتی خواهند داشت.
حاجیمیرزایی درباره نظارت و برخورد با مدارس غیردولتی متخلف بیان کرد: روی استانداردهای خودمان جدی هستیم و با دقت نظارت داریم؛ اولیا هم میتوانند در مواردی که تخلفی صورت میگیرد، گزارش دهند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: یکی از بیشترین مکاتباتی که این روزها دریافت میکنم گزارشات هیئت نظارت است که در بعضی موارد منجر به لغو امتیاز میشود؛ در این مورد بسیار جدی هستیم علاوه بر آن خانوادهها میتوانند از طریق سایت و شماره تلفن اعلام شده شکایات خود را اعلام کنند.
وی درباره سازوکار آموزش و پرورش برای برخی مدارس غیردولتی که از خانوادهها درخواست پرداخت شهریه مجدد دارند، بیان کرد: در سایت آموزش و پرورش میزان شهریه مصوب را اعلام کردیم و اگر مدرسهای بیش از این مقدار شهریه دریافت کند، اولیا آموزش و پرورش را در جریان بگذارند.
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