به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مختار الموسوی» نماینده ائتلاف الفتح تاکید کرد که نخست وزیر جدید عراق تنها ۶ ماه بر سر کار خواهد بود.

وی افزود: بعد از این مدت، انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود و بنابراین نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

الموسوی تصریح کرد: انتخابات زودهنگام در زمانی برگزار می‌شود که کمیساریای انتخابات آن را مشخص کند. این مسأله بعد از توافق بر سر نخست وزیر جدید صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: تمام گروه‌های سیاسی بر سر پاسخگویی به خواسته‌های ملت عراق متحد هستند بنابراین باید شخصیتی که دارای مقبولیت در بین مردم است انتخاب شود.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق بعد از شدت گرفتن اعتراضات در این کشور از سمت خود استعفا داد و تاکنون شخص جایگزینی معرفی نشده است.

برهم صالح رئیس جمهوری عراق نیز به تازگی از آمادگی خود برای تقدیم استعفایش خبر داده است.