رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن گفت: سرمربی که هنوز انتخاب نشده است. باشگاه گزینه هایی دارد و در حال مذاکره هستند تا ظرف دو، سه روز آینده به نتیجه برسند. تمرینات هم از امروز زیر نظر آقای استکی شروع می شود.

رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا حضور مهدی تارتار در این تیم کاملاً منتفی شده است؟ تاکید کرد: مدیرعامل باشگاه گزینه ها را بررسی و نظرات را در هیات مدیره مطرح می کند.

کربکندی درباره مذاکره باشگاه با علی دایی هم تصریح کرد: ممکن است آقای دایی هم جزو گزینه ها باشد ولی سخنگو و مدیرعامل باشگاه خواسته اند کمتر مصاحبه کنیم.

وی در ادامه به نتایج ذوب آهن تا پایان هفته شانزدهم لیگ برتر اشاره کرد و افزود: ما بازیکنان خوبی داریم اما نقص هایی در بعضی از پست ها وجود دارد. جدایی رشید مظاهری (دروازه بان سابق ذوب آهن) و نداشتن یک دروازه بان ثابت در این فصل به ما لطمه زد. همانطور که می دانید از سه دروازه بان استفاده کردیم و در نهایت به معراج اسماعیلی رسیدیم. در مجموع جنس تیم ما جور نبود.

رئیس سازمان فوتبال ذوب آهن همچنین درباره جذب نفرات جدید در نقل و انتقالات زمستانی، تاکید کرد: تا مربی مشخص نشود، نمی توان در این مورد صحبت کرد. این کار باید زیر نظر سرمربی صورت بگیرد.

کربکندی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال جدایی بازیکنانی مثل دانیال اسماعیلی فر در نقل و انتقالات زمستانی یادآور شد: با شرایط الان طبیعی است که بازیکنی را راحت از دست ندهیم ولی انتخاب سرمربی جدید می تواند خیلی چیزها را روشن کند.