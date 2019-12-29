حماسه مردمی نهم دی ماه نشانگر شکست استراتژی فشار و نفوذ دشمن بود

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مناسبت‌های بزرگ و به یادماندنی که تجلی بصیرت و رجوع به اهداف الهی و بنیادین انقلاب می‌باشد، بی شک حماسه نهم دی ماه ۸۸ است. حماسه نهم دی ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری از افتخارات ملت ایران است.

وی ادامه داد: ملت ایران در نهم دی ماه ۸۸ با برخورداری از بصیرت بالا در مقابل توطئه دشمنان از جمله آمریکا، افراد منافق و کسانی که نتوانستند خود را با انقلاب و نظام همراه کنند و بر اثر نگاه‌های عوام فریبانه غرب دچار غرب زدگی شدند، نشان دادند همیشه بیدار و در صحنه هستند.

حسینی ادامه داد: در این برهه با توجه به فشارهای اقتصادی و استفاده دشمن از استراتژی فشار و نفوذ، ملت ایران باید همانند این چهل سال که در صحنه‌های مختلف حضور داشتند، همواره گوش به فرمان رهبری باشند و به این مهم توجه کنند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس گفت: دشمن درصدد است تا با استفاده از فشارهای اقتصادی شکافی بین مردم و مسئولین ایجاد کند که در اکثر جریانات حضور افراد فریب خورده و دست‌های پنهان دشمنی آمریکا قابل مشاهده است و در این راستا به هوشیاری مردم و مسئولین بیش از گذشته نیاز است.

وی تاکید کرد: امیدواریم مردم در راهپیمایی نهم دی ماه امسال همانند سال‌های گذشته حضوری قدرتمندانه داشته باشند و نشان دهند که پشتوانه نظام و انقلاب هستند و برگ زرین دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی را به ارمغان آورند و بار دیگر دشمنان را مأیوس کنند.