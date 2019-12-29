به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که اماکن و باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند اما عنوان شده دولت پیشنهادی را برای لغو این معافیت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. با این حال در صورت مطرح و مصوب شدن این طرح، صدمات جبران ناپذیری به سلامت مردم وارد خواهد شد چرا که هزینه های ورزش با سیر صعودی مواجه خواهد شد و مردم از ورزش کردن فاصله خواهند گرفت.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن پیشنهادی مبنی بر احتمال حذف معافیت مالیاتی اماکن ورزشی گفت: تاکنون دولت چنین پیشنهادی به مجلس ارائه نکرده است و قطعاً وزارت ورزش و جوانان هم چنین پیشنهادی نخواهد داد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق هم این موضوع مطرح نشده است.

وی بیان کرد: مسئولیت تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی اماکن ورزشی با مجلس شورای اسلامی است و ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که این معافیت حذف شود.