بیانیه سازمان تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت فرارسیدن ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس طی بیانیه‌ای از تمامی مردم فهیم و با بصیرت استان برای حضور باشکوه در مراسم ۹ دی ماه دعوت کرد.

متن بیانیه بدین شرح است؛

یکدهه از حماسه جاودان نهم دیماه ۱۳۸۸ گذشت. در آن روز خدایی ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی بعد از ماه‌ها صبوری و مظلومیت به صحنه آمدند تا نشان دهند کلید حل مسائل و مشکلات کشور در همراهی امت با امام است. همان الگویی که انقلاب اسلامی را به پیروزی و دفاع مقدس را به سرانجامی نیک رسانده بود اکنون نیز از سوی مردم خداجوی و باورمند به مدل الهی امام / امت در بهترین زمان و به بهترین شکل اجرا شد و فرجام آن نیز همچون گذشته موفقیت و تعالی بود.

حماسه ۹ دی نقطه پایان و خط بطلانی بود بر فتنه‌ای پیچیده و گسترده که هفت ماه کشور ونظام اسلامی ما را به چالش کشید و پس از این حضور آگاهانه زلالی گفتمان انقلاب پس از فرونشست غبار فتنه بیش از پیش دل‌ها و جان‌های مشتاقان را شیفته خودکرد و به شفافیت مجدد مرزها و مرزبندی‌ها انجامید و نیرو و توان مضاعفی را نصیب انقلاب کرد.

۹ دی اگرچه پایان یک فتنه بود، اما پایان همه ی فتنه‌ها نبود. با این حال یادآوری راه و روشی بود که قابلیت خنثی کردن هر توطئه ای را دارد و چنانچه این راه و روش در هر زمانی به موقع و با هوشیاری به کار گرفته شود، انقلاب مردم ایران که حاصل خون هزاران شهید و ایثار ده‌ها هزار جانباز و آزاده و نیز حاصل مقاومتی بی نظیر از سوی ملتی مصمم و با اراده است، برای هیشه تاریخ بهینه خواهد بود.

امروز نیز بادهای فتنه از جوانب مختلف کشور ما وزیدن گرفته است وپاسداشت ۹ دی به فتنه گران و اتاق‌های فکر آنها یادآوری خواهد کرد که نظامی مردمی و مبتنی بر ارزش‌های الهی توان ایستادگی در برابر هر توطئه ای را دارد همانگونه که در گام اول انقلاب این را به اثبات رسانده و در گام دوم نیز ادامه خواهد دادو به دوستداران اسلام و انقلاب یادآوری می‌کند که تنها راه سعادت و عزت و اقتدار به پیروی از ولایت و بصیرت در رویدادهایی غبارآلود است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس به همراه شبکه تبلیغ دینی استان فارس اعم از ادارات تبلیغات اسلامی، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های اسلامی، روحانیون مستقر و فعالین فرهنگی و مذهبی ضمن پاسداشت این روز بزرگ، بار دیگر بر صیانت مستمر از ارزش‌های دین مبین اسلام و نظام الهی خود تاکید و از امت ولایت مدار و همیشه در صحنه‌ی استان فارس جهت حضور در مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی دعوت به عمل می‌آورد.

لازم به ذکر است این مراسم در شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)، روز دوشنبه نهم دیماه از ساعت ۳۰/۹ صبح در محل انتهایی بلوار شهید دستغیب، تقاطع خیابان ۹ دی برگزارمی شود.آو