شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در مازندران مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو پیش ازظهر یکشنبه در همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان با اظهار اینکه واحدهای اقتصادی که در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش کردند شایسته تقدیر هستند افزود: همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان فرصتی برای تقدیر از کسانی است که علاوه بر تولید رد حمایت از مصرف کنندگان نیز موفق هستند.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان هم باید نیاز بازار را تأمین کنند و هم در کیفیت و حمایت از مصرف کننده نقش داشته باشند.

قوانلو با عنوان اینکه باید از ظرفیت بخش‌های مختلف نظیر بانک‌ها و واحدهای صنفی توزیع، فروشگاه‌های بزرگ برای حمایت از مصرف کننده استفاده کرد گفت: نمی‌توان در این همایش برندهای مهم استان مانند کاله حضور نداشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به تقدیر از ۱۷ واحد نمونه حامی حقوق مصرف کنندگان به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت بنزین می‌توانست شوکی به بازار ایجاد کند ولی اکنون در استان در شرایط آرامی به سر می بریم و۳۰ درصد تمام ذخایر کالاهای استراتژیک افزایش یافت و تمام انبارهای ما تکمیل است.

قوانلو حمایت مردم را امری مهم دانست وبا اشاره به حجم نقدینگی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در بازار اظهار داشت: با همراهی مردم و تأمین ذخایر اساسی شاهد بازار آرامی در استان هستیم.

رئیس سازمان صمت مازندران با بیان اینکه تورم ماهیانه در آذرماه ۳.۲ درصد بوده است گفت: این میزان نسبت به تورم ۱.۶ درصد ماه قبل کمی افزایش داشته است و بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه حمل و نقل و سبزیجات بوده است.