به گزارش خبرنگار مهر، علی مقاتلی صبح یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن و بازآفرینی شهری استان بوشهر اظهار داشت: در ارتباط با طرح اقدام ملی مسکن در تولید و عرضه مسکن در شهر عالی شهر از کل ۲ هزار و ۳۰۰ واحد این شرکت تاکنون عملیات آماده‌سازی با ظرفیت ۷۶۳ واحد مسکونی در فازهای ۴ و ۶ عالی شهر آغازشده است.

وی با بیان اینکه در فازهای ۵ و ۷ عالی شهر مناقصه اجرای طرح اقدام مسکن با ظرفیت ۹۹۱ واحد مسکونی آغازشده است افزود: در این راستا عملیات آماده‌سازی در فاز ۴ عالی شهر با ظرفیت ۵۴۶ واحد مسکونی توسط شرکت عمران عالی شهر در حال انجام است.

مقاتلی با بیان اینکه شرکت عمران عالی شهر آماده اجرای تمامی ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی دارد عنوان کرد: با توجه به وجود ظرفیت لازم آمادگی بالایی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در عالی شهر وجود دارد.

مدیرعامل شرکت عمران عالی شهر در رابطه با شهر سیراف خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ابلاغی تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به شهر سیراف اختصاص داده‌شده که تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از دو هزار و ۲۴۸ واحد آن اجرایی می‌شود.