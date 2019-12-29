افزایش ۸ درصدی ماموریت های امدادی اورژانس در چهارمحال وبختیاری

محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد پایگاه‌های پیش بیمارستانی اورژانس چهارمحال و بختیاری تا ۹ ماهه امسال شامل ۵۱ پایگاه است.

وی بیان کرد: تعداد آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ در این استان ۶۵ دستگاه فعال است.

وی بیان کرد: تعداد پرسنل شاغل در سازمان اورژانس استان ۳۰۰ نفر است.

محمد حیدری تعداد مأموریت‌های انجام شده توسط سازمان اورژانس استان در این بازه زمانی را ۳۳ هزار مأموریت اعلام کرد و گفت: مأموریت‌های انجام شده نسبت به آمار مشابه در سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: از کل مأموریت‌های انجام شده تعداد ۲۵ هزار مورد غیر تصادفی و هشت هزار مورد تصادفی بوده که از این تعداد به تفکیک سه هزار و ۳۰۰ بیمار قلبی، یک هزار و ۳۰۰ بیمار تنفسی و ۱۳۸ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن خدمات درمانی پیش بیمارستانی ارائه کردند که بیشترین آمار مأموریت‌های غیر تصادفی مربوط به این بیماران بوده است.