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۸ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۴۹

صبح امروز در پردیس عباسپور رخ داد؛

تجمع دانشجویان شهیدبهشتی در اعتراض به یک مصوبه آموزشی

تجمع دانشجویان شهیدبهشتی در اعتراض به یک مصوبه آموزشی

یک فعال صنفی دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی از تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به مصوبه جدید آموزشی مبنی بر اخذ پول بابت حذف اضطراری دروس و ... خبر داد.

علیرضا دشتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجمع دانشجویان پردیس عباسپور این دانشگاه گفت: صبح امروز دانشجویان پردیس عباسپور در اعتراض به مصوبه جدید معاونت آموزشی دانشگاه در ساختمان هشترودی مقابل واحد آموزش پردیس دست به تجمع زدند.

وی افزود: براساس مصوبه جدید دانشگاه دانشجویان ورودی ۹۷ به بعد در صورت حذف اضطراری، غیبت غیرموجه در کلاس و یا امتحان درس و عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس موظف به پرداخت هزینه مربوطه طبقه مصوبه هیات امنا هستند.

فعال صنفی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی افزود: قبلا به این صورت بود که در صورتی که دانشجو درسی را مردود می شد، بابت آن باید شهریه می پرداخت اما براساس مصوبه جدید آیتم های جدید برای گرفتن پول از دانشجویان اضافه شده است.

کد مطلب 4810340
مهتاب چابوک

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