چیستی و چگونگی شفافیت در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مناظره نقش شفافیت در کارآمدی مجلس شورای اسلامی بین حجج اسلام سیدمحمد حسین هاشمیان سرپرست اداره کل رصد و تعاملات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و کریم خان محمدی مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) در سالن همایش‌های خبرگزاری رسا برگزار شد.

در آغاز نشست علیرضا استادیان دبیر علمی این مناظره با اشاره به پیشینه بحث شفافیت در مجلس اظهار کرد: کمتر از سه ماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از مقاطع اثرگذار به شمار می‌رود برگزار می‌شود؛ این انتخابات می‌تواند سرنوشت چهار سال آینده کشور را مشخص کند بنابراین وظیفه همه نخبگان و رسانه‌ها این است که مباحث مربوط به مجلس شورای اسلامی را به بحث و بررسی گذارند.

سردبیر خبرگزاری رسا با تأکید بر اینکه بحث‌های اختلافی باید به تضارب آرا گذاشته شوند، گفت: از مباحث مهم امروزی در مجلس شورای اسلامی بحث شفافیت است به گونه‌ای که چندین سال است مورد مناقشه و بحث نخبگان و حتی برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است به عبارت دیگر کنش گران سیاسی بحث شفافیت را از نظر عملکردی و اصحاب علمی از حیث نظری مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل نبود شفافیت لازم و کافی در مجلس شورای اسلامی همچنین مشخص نبودن رأی نمایندگان، عملکردهای نمایندگان نیز مشخص نیست، در حالی که مجلس خانه ملت است و مردم باید محرم مجلس باشند؛ البته بحث شفافیت در موارد دیگری همانند قراردادها و مسائل دیگری در دولت و شهرداری نیز مطرح می‌شود.

دبیر علمی مناظره نقش شفافیت در کارآمدی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت موضوع بحث همچنین اهمیت مباحث آزاد اندیشی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، قالب مناظره انتخاب شده تا موضوع مناظره به بلوغ لازم رسد.

وی ادامه داد: مناظره نقش شفافیت در کارآمدی مجلس شوری اسلامی شامل دو بخش چیستی شفافیت در مجلس شورای اسلامی همچنین چگونگی تحقق موانع و راهکارهای شفافیت است که شامل سوالاتی جزئی‌تر همانند مؤلفه‌ها و شاخصه‌های شفافیت در مجلس شورای اسلامی چیست؟ مبانی دینی مرتبط با بحث شفافیت بر چه پایه‌های اصولی استوار است؟ و نقش حوزه علمیه در تبیین شفافیت در مجلس شورای اسلامی چیست؟ می‌شود.

هرگاه مردم خواستند باید بتوانند مبنای تصمیم یک نماینده یا حاکم را بشنوند و بدانند

پس از سخنان دبیر علمی، حجت‌الاسلام کریم خان محمدی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) گفت: زمانی که عاقل سخن می‌گوید به دنبال آن استدلال نیز بیان می‌کند که یا استدلال عقلی یعنی حکمت است یا تجربی، اما زمانی که احمقی سخن می‌گوید توقع دارد مخاطبش بدون دلیل آن را بپذیرد و گاهی به مقدسات چنگ می‌زند و قسم یاد می‌کند؛ بر اساس این روایت می‌توان گفت دو جامعه استدلال محور و عقلانی همچنین جامعه احساسی مبتنی بر حرف وجود دارد.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: ما معتقد هستیم جامعه عقلانی محور بهتر است و اگر به سیره امام علی (ع) مراجعه کنید، امام علی (ع) همواره خود را در معرض سوال قرار می‌دهد و بیان می‌کند در همه امور هرچه می‌خواهید بپرسید.

وی در ادامه به تعریف شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت به معنای در معرض دید بودن تصمیمات حاکم یا مسئول به نحوی که امور مربوط به حوزه عمومی، خصوصی نشود، است؛ هرگاه مردم خواستند باید بتوانند مبنای تصمیم یک نماینده یا حاکم را بشنوند و بدانند.

حجت‌الاسلام خان محمدی تصریح کرد: اگر نماینده مجلسی بگوید من تصمیم گیرنده هستم، یک نوع دیکتاتوری است در نتیجه به نظر بنده شفافیت امر مبارکی است و همه امور باید شفاف باشد، البته شفافیت انحصار به رأی نماینده نیست بلکه از ابتدای کاندیداتوری و حتی تا پس از دوره مجلس نیز باید ادامه داشته باشد زیرا بسیاری کارها پس از نمایندگی مشخص می‌شوند.

شفافیت از شاخصه‌های حکمرانی قابل قبول است

در ادامه حجت‌الاسلام هاشمیان با بیان اینکه شفافیت مقوله‌ای است که به اصل حکمرانی و فلسفه حکومت باز می‌گردد، گفت: در زمینه حکومت داری دو گفتمان دینی و مدرن سکولار وجود دارد که هر کدام تعریف خاصی از قدرت و حکومت دارند و غایت‌های متفاوتی را بیان می‌کنند و دارای مکانیزم متفاوتی برای حکومت داری هستند.

وی ادامه داد: مدرنیته پس از انقلاب فرانسه یعنی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تاکنون اشکال حکومت فراوانی را بر پایه‌های مختلف تجربه کرده است؛ البته مدرنیته در حوزه سیاسی و اجتماعی به خدا نگاهی ندارد و کلیسا به حاشیه کشانده می‌شود؛ مدرنیته در نهایت با آزمون و خطاهایی که داشته است به گفتمانی به نام حکمرانی خوب، رسیده است.

سرپرست اداره کل رصد و مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: حکمرانی خوب سعی کرده است فارغ از مناقشات ایدئولوژیک به بیان هشت شاخصه بپردازد که اگر رعایت شوند حکمرانی قابل قبول است که شفافیت از آن موارد است؛ مشارکت، قانون گرایی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، اثر بخشی و کارآیی دولت، عدالت و مساوات از شاخصه‌های حکمرانی خوب به شمار می‌روند.