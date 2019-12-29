به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، عباس ملکی در بازدید سرزده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج به بیان مزایای تثبیت املاک و مستغلات مردم و دولت پرداخت و گفت: سند مالکیت کاداستری عامل مهمی برای رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است و از این رو تا پایان سال جاری در در روستاهای شهرستان قلعه گنج بیش از هزار سند مالکیت روستایی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر و تحویل مالکان خواهد شد.

وی بیان داشت: اسناد مالکیت کاداستری پشتوانه‌ای محکم برای اخذ تسهیلات بانکی و ضمانتی راه اندازی مشاغل پایدار و طرح‌های اقتصادی زودبازده هستند که ایجاد این مشاغل باعث جلوگیری از مهاجرت ناخواسته روستاییان به شهرها و پیشگیری از حاشیه نشینی در اطراف شهرها می‌شوند.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: در این راستا با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان سعی خواهد شد روند تثبیت اراضی و املاک روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان بیش از پیش تسریع شود.

وی با اشاره مشکلات پیش روی تثبیت اراضی و املاک جنوب استان کرمان گفت: در برخی مناطق فیمابین متصرف یک پلاک ثبتی و مجاوران آن پلاک اختلافات میدانی وجود دارد و این امر روند تثبیت اراضی روستایی را با مشکل مواجه کرده است که در این راستا مسئولان ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن بازدیدهای میدانی و حضور در برخی شهرستان‌ها نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرده‌اند.

ملکی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری سهمیه هر واحد ثبتی در خصوص تثبیت اراضی و املاک روستایی بر اساس ظرفیت و تعداد نیروی انسانی آن واحد مشخص و به آنان ابلاغ شده تا روند صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی و ساختمان‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر اساس برنامه راهبردی انجام شود، گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج بر اساس برنامه راهبردی تثبیت اراضی روستایی عمل کرده است.

ملکی ضمن بازدید از چهار دفترخانه اسناد رسمی شهر کهنوج به بررسی روند خدمت رسانی آنان پرداخت و دستور به جابجایی و اصلاح مکان نگهداری اسناد مردم و بایگانی یکی از این دفاتر داد.