دشت قزوین پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی را دارد

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان قزوین تولید می‌شود که بخشی از آن در استان مصرف و مابقی به خارج از استان و سایر کشورها صادر می‌شود.

به گفته وی استان قزوین در زمینه تولید محصولات کشاورزی جز ۱۰ استان برتر کشور محسوب می‌شود.

خمسه بیان کرد: صادرات محصولات کشاورزی استان شامل؛ خشکبار «کشمش، پسته، فندق و زغال اخته» محصولات باغی، زراعی و لبنیات و مواد پروتئینی است.

وی اظهار داشت: برای در دست داشتن بازارهای جهانی باید در صادرات محصولات کشاورزی استانداردهای لازم رعایت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی به عنوان صادرات غیرنفتی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و همچنین بهره‌وری مؤثر باشد.

خمسه افزود: با توجه به تحریم‌های اقتصادی دشمنان؛ بخش کشاورزی می‌تواند با تولید محصول و صادرات آن در ایجاد ثبات اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.

وی با اشاره به احداث اولین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در استان قزوین؛ ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این پایانه تولید کنندگان و صادر کنندگان استان بتوانند محصولات مازاد تولید داخل خود را به راحتی به خارج از استان صادر کنند.

خمسه؛ برند سازی محصولات شاخص استان را لازمه توسعه صادرات برشمرد و گفت: در امر برند سازی محصولات کشاورزی؛ استانداردهای لازم لحاظ شود.