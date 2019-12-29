رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با تبیین نقش و جایگاه انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از مردم سالاری دینی است، اظهار کرد: آنچه در هر انتخاباتی مهم است، اصل حضور گسترده و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی است، چرا که این حضور به منزله تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و شهداست که موجب امید و خوشحالی دوستداران انقلاب و یأس و سرخوردگی دشمنان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شعب اختصاصی در دادگاه و دادسرا جهت رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تعیین شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه تکلیف قانونی ما برخورد با هرگونه تخلف انتخاباتی است، در خصوص عناوین مجرمانه نامزدها افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا می‌کند و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم در راستای مردم سالاری دینی از اهمیت زیادی برخوردار است، اضافه کرد: این انتخابات اهمیت خاصی دارد و چشم دوستان و دشمنان انقلاب به آن است که اگر حضور حداکثری مردم را مانند همیشه داشته باشیم باعث مأیوس شدن دشمنان خواهد شد.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان بیان کرد: باید زمینه برگزاری انتخابات سالم توسط مسئولان رقم بخورد زیرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین انتخابات سراسری در آغاز گام دوم انقلاب هستند که این امر حساسیت و اهمیت موضوع را بیشتر می‌کند.

صالحی ادامه داد: در این راستا باید با استفاده از تجارب گذشته، انتخابات را به بهترین وجه ممکن برگزار کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد که به جرایم انتخاباتی به شکل ویژه و با توجه به سه اصل دقت، سرعت و بازدارندگی رسیدگی کند و در نهایت احکام صادره باید پیشگیرانه و بازدارنده باشد.

صالحی همچنین یادآور شد: باید در روند ارائه گزارشات تخلفات انتخاباتی از ظرفیت دیدبانان سامانه سجام نیز استفاده شود.

وی بیان کرد: پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات و تبادل اطلاعات و ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد از جمله رسالت‌های تعریف شده است.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: امید است کاندیداها و هوادارانشان با تبعیت از قانون، رقابتی سالم داشته باشند تا انتخاباتی پر شور و نشاط و بدون هرگونه تخریب و تخلف برگزار شود.