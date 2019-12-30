ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه کار مسئولان باشد

حجت الاسلام حسن دهشیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، به مناسبت برگزاری یادواره شهدای شهرستان اردستان اظهار داشت: توجه به خاطرات شهدا یک اصل است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن توجه ویژه ای دارد و راه شهدا سد دفاعی برای ما و کشور است.

وی افزود: دشمنان در هر ۱۰ سالی که خواستند نظام و کشور را از بین ببرند و آن را متزلزل کردند به برکت خون شهیدان از اقدامات آنها جلوگیری شد.

امام جمعه اردستان با اشاره به راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه گفت: ما همه مدیون خون شهدا بوده‌ایم و باید در این یادواره والدین شهدا نیز تجلیل شوند که تجلیل از آنها تجلیل از خود شهیدان است.

حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: خدمتگزاری به شهدا و خانواده معزز آنها باید در طول سال انجام شود همان طور که در برخی از مساجد جلسات قرآن با نام شهدا و حضور خانواده شهدا آغاز و در ادامه نسبت به خواندن وصیت‌نامه آنها اقدام می‌شود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سرلوحه کار مسئولان باشد و این را بدانیم که شهید افضل همه مردم است که بر این اساس جلساتی که برای شهیدان گرفته می‌شود باید از جلسات دیگر بهتر برگزار شود.

فرهنگ ایثار و شهادت طلبی باید به نسل‌های آتی منتقل شود

امام جمعه اردستان با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا فرهنگ ایثار و شهادت طلبی را به نسل‌های آتی منتقل کنیم و پیام شهدا را همیشه زنده نگه داریم، افزود: یکی از راه‌های زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزاری یادواره شهدا است.

حجت الاسلام دهشیری تاکید کرد: تمامی ادارات باید در برگزاری مراسم شهدا مشارکت داشته و این را بدانیم که هزینه برای مراسم شهدا اصراف نیست و با توجه به ایام فاطمیه باید فضای یادواره رنگ و بوی فاطمیه را داشته باشد.