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۸ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۵۱

امام جمعه قزوین:

کرامت انسانی باید توسط رسانه‌ها در جامعه نهادینه شود

کرامت انسانی باید توسط رسانه‌ها در جامعه نهادینه شود

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: رسانه‌ها باید کرامت انسانی را در جامعه نهادینه کنند و خبرگزاری حوزه هم با رویکرد مردمی اخبار اقشار مختلف مردم را منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه دفتر خبرگزاری حوزه در استان قزوین که در سالن جلسات مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، اظهار داشت: افتتاح ارزشمند دفتر خبرگزاری حوزه استان قزوین در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س) بسیار ارزشمند و مطلوب است. جهان اسلام در طول تاریخ ظرفیت‌های مادی و معنوی زیادی را در اختیار داشته است، که یکی از این ظرفیت‌ها استفاده از خبررسانی بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به اینکه منابع اصلی و اقدامات واقعی در عرصه خبر و خبرگزاری، کار خدا، کتاب‌های آسمانی و انبیا الهی بوده است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف پیامبران انتقال خبر بوده است و انبیا الهی در طول زندگی پربرکت خود خبرهای مهم و اثرگذاری که تأثیر مثبت در زندگی مردم داشته است را انتقال داده‌اند.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه پیامبران منتقل کننده بزرگترین خبرهای تاریخ بوده‌اند، تصریح کرد: براساس همین اخبار که توسط پیامبران بیان شده متوجه می‌شویم که تمام اقدامات در دنیا باید حول محور ولایت شکل بگیرد تا بدین وسیله سبب موفقیت و پیشرفت روزافزون جوامع اسلامی شویم و جامعه را به سمت امید و موفقیت هدایت کنیم.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به اینکه براساس اخباری که توسط پیامبران (ع) و ائمه معصوم (ع) منتشر شده دنیا در نهایت با فرج امام زمان (عج) روبه‌رو خواهد بود، گفت: در آیات قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید که شیاطین نمی‌توانند بر کسانی‌که ایمان و اعتقاد به خدا دارند نفوذ کنند و رعایت این اصل می‌تواند سبب پیشرفت جوامع اسلامی شود.

وی با اشاره به اینکه جامعه زمانی جایگاه خود را پیدا می‌کند که مردم در زمینه عدالت‌خواهی فعال شوند، بیان کرد: همه انبیا الهی آمده‌اند که جامعه را در این مسیر حرکت دهند و خبرگزاری‌ها باید براساس همین موضوع فعالیت کنند.

امام جمعه قزوین گفت: مهم‌ترین خبر انبیا الهی کرامت انسانی بود که این مهم باید توسط رسانه‌ها برای مردم نهادینه و در زندگی آنها ساری و جاری شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: خبرگزاری حوزه باید به صورت مردمی اداره شود و اخبار اقشار مختلف مردم در این خبرگزاری منتشر شود تا بدین وسیله مورد اعتماد مردم قرار گیرد.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: خبرگزاری حوزه باید اثرگذاری جهانی داشته باشد چراکه باید در ادامه مسیر پیامبر (ص) و کتاب قرآن که رسالت جهانی دارند عمل کند و در این زمینه اثرگذاری لازم را داشته باشد.

وی افزود: یکی از مواردی‌که همواره باید مورد توجه قرار گیرد بحث فتنه است، چرا که فتنه از آن مقولاتی است که تمامی اقشار مردم را درگیر می‌کند و شعله آن دامن همه را می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: خبرگزاری حوزه باید این هنر را داشته باشد که به‌صورت دائمی مردم را در زمینه فتنه بیمه و در این زمینه بصیرت افزایی کند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: فتنه در تمامی امور زندگی ما جاری است و زندگی همه تحت تأثیر فتنه‌هاست و چگونگی عملکرد مردم در این زمینه‌ها مهم ارزیابی می‌شود.

وی تصریح کرد: روزمرگی، خبرگزاری‌ها را با موفقیت همراه نمی‌سازد و خبرگزاری‌ها باید پاسخ مناسبی برای "اَین عمار" رهبر معظم انقلاب باشند تا بدین وسیله اثرگذاری بیشتری را در سطح دنیا داشته باشند.

آیت‌الله عابدینی گفت: ما حوزوی‌ها اهل خبر بودن، تولید خبر، هنر درک خبر و هنر نگارش خبر که به‌صورت کلی سواد رسانه‌ای نام دارد را خیلی نیاز داریم و امروز که این امکانات در اختیار حوزه وجود دارد باید با سرعت بیشتری اقدامات را پیش برد.

کد مطلب 4810374

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