به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه دفتر خبرگزاری حوزه در استان قزوین که در سالن جلسات مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد، اظهار داشت: افتتاح ارزشمند دفتر خبرگزاری حوزه استان قزوین در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س) بسیار ارزشمند و مطلوب است. جهان اسلام در طول تاریخ ظرفیتهای مادی و معنوی زیادی را در اختیار داشته است، که یکی از این ظرفیتها استفاده از خبررسانی بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به اینکه منابع اصلی و اقدامات واقعی در عرصه خبر و خبرگزاری، کار خدا، کتابهای آسمانی و انبیا الهی بوده است، عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف پیامبران انتقال خبر بوده است و انبیا الهی در طول زندگی پربرکت خود خبرهای مهم و اثرگذاری که تأثیر مثبت در زندگی مردم داشته است را انتقال دادهاند.
امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه پیامبران منتقل کننده بزرگترین خبرهای تاریخ بودهاند، تصریح کرد: براساس همین اخبار که توسط پیامبران بیان شده متوجه میشویم که تمام اقدامات در دنیا باید حول محور ولایت شکل بگیرد تا بدین وسیله سبب موفقیت و پیشرفت روزافزون جوامع اسلامی شویم و جامعه را به سمت امید و موفقیت هدایت کنیم.
آیتالله عابدینی با اشاره به اینکه براساس اخباری که توسط پیامبران (ع) و ائمه معصوم (ع) منتشر شده دنیا در نهایت با فرج امام زمان (عج) روبهرو خواهد بود، گفت: در آیات قرآن کریم خداوند متعال میفرماید که شیاطین نمیتوانند بر کسانیکه ایمان و اعتقاد به خدا دارند نفوذ کنند و رعایت این اصل میتواند سبب پیشرفت جوامع اسلامی شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه زمانی جایگاه خود را پیدا میکند که مردم در زمینه عدالتخواهی فعال شوند، بیان کرد: همه انبیا الهی آمدهاند که جامعه را در این مسیر حرکت دهند و خبرگزاریها باید براساس همین موضوع فعالیت کنند.
امام جمعه قزوین گفت: مهمترین خبر انبیا الهی کرامت انسانی بود که این مهم باید توسط رسانهها برای مردم نهادینه و در زندگی آنها ساری و جاری شود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین افزود: خبرگزاری حوزه باید به صورت مردمی اداره شود و اخبار اقشار مختلف مردم در این خبرگزاری منتشر شود تا بدین وسیله مورد اعتماد مردم قرار گیرد.
آیتالله عابدینی تصریح کرد: خبرگزاری حوزه باید اثرگذاری جهانی داشته باشد چراکه باید در ادامه مسیر پیامبر (ص) و کتاب قرآن که رسالت جهانی دارند عمل کند و در این زمینه اثرگذاری لازم را داشته باشد.
وی افزود: یکی از مواردیکه همواره باید مورد توجه قرار گیرد بحث فتنه است، چرا که فتنه از آن مقولاتی است که تمامی اقشار مردم را درگیر میکند و شعله آن دامن همه را میگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین افزود: خبرگزاری حوزه باید این هنر را داشته باشد که بهصورت دائمی مردم را در زمینه فتنه بیمه و در این زمینه بصیرت افزایی کند.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: فتنه در تمامی امور زندگی ما جاری است و زندگی همه تحت تأثیر فتنههاست و چگونگی عملکرد مردم در این زمینهها مهم ارزیابی میشود.
وی تصریح کرد: روزمرگی، خبرگزاریها را با موفقیت همراه نمیسازد و خبرگزاریها باید پاسخ مناسبی برای "اَین عمار" رهبر معظم انقلاب باشند تا بدین وسیله اثرگذاری بیشتری را در سطح دنیا داشته باشند.
آیتالله عابدینی گفت: ما حوزویها اهل خبر بودن، تولید خبر، هنر درک خبر و هنر نگارش خبر که بهصورت کلی سواد رسانهای نام دارد را خیلی نیاز داریم و امروز که این امکانات در اختیار حوزه وجود دارد باید با سرعت بیشتری اقدامات را پیش برد.
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