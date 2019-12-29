بصیرت و تحلیل درست دو ویژگی بارز ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی پیش از ظهر امروز در همایش اقشار تأثیر گذار حوزه فرهنگ دین با محوریت تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب از خودسازی فردی تا تمدن سازیکه در سالن اجتماعات حیات طیبه زاهدان برگزار شد، داشت: انقلاب اسلامی در چهل سال از عمر بابرکتش فتنه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است که هر کدام از این فتنه‌ها به فاصله هر ۱۰ سال یکبار بوجود آمده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ده سال از فتنه ۸۸ می‌گذرد، افزود: بلافاصله بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی فتنه منافقین را تجربه کردیم و این فتنه تا ۱۳۶۰ ادامه داشت و منجر به جنگ تمام عیار بین المللی شد که کشورهای مختلف در آن نقش داشتند.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: فتنه بعدی در سال ۶۸ و در رأس حاکمیت اتفاق افتاد و خوشبختانه این فتنه هم با هوشیاری و ولایتمداری ملت شریف ایران به پایان رسید.

وی با اشاره به اینڪه ملت ایران ۷۸ فتنه کوی دانشگاه تهران راهم که بنام جریان انقلابی ایجاد شده بود را پشت سر گذاشتند، بیان کرد: در این فتنه جوانان دانشجو مورد آزار و سو استفاده جریان لیبرال قرار گرفتند.

حجت الاسلام حریزاوی گفت: در سال ۸۸ فتنه‌ای عحیب و چند جانبه آغاز شد که از روی هواهای نفسانی ایجاد و ۹ ماه به طول انجامید همچنین پس از آن دشمن فتنه‌ها تهاجم فرهنگی و تحریم اقتصادی را در پیش گرفت که باز هم نتوانست موفق شود.

وی با اشاره به اینکه امسال هم فتنه‌ای را پشت سر گذاشتیم که کوتاه مدت و سه روزه بود، تصریح کرد: اما حجم تخریب فتنه امسال بسیار بالا بود که هنوز هم ابعادی از آن نامشخص است.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی افزود: عده‌ای به بهانه تغییر قیمت بنزین با هدف اعتراض و تشویق به اعتراض دست به تخریب اموال دولتی زدند و به قتل و غارت پرداختند اما ملت شریف ایران در مقابل این فتنه هم ایستاد و اجازه نداد به آرامش و امنیتی که حاصل خون شهدا است خدشه‌ای وارد شود.

وی بیان کرد: مردمی که حاضر هستند گرسنه سر بر بالین بگذارند اما اجازه ندهند افرادی با شرارت جامعه را متشنج کنند.

حجت الاسلام حریزاوی بیان داشت: بصیرت و تحلیل درست دو ویژگی ملت ایران است زیرا می‌دانند چه‌کسانی برای عزت و آبادانی ایران تلاش می‌کنند و چه کسانی فقط شعار آن را می‌دهند.

وی گفت: جوانان باید این حادثه‌ها را تحلیل کنند و عاملان فتنه‌ها و دلیل عصبانیت آنها را کشف کنند زیرا هر آزمایشی فتنه نیست بلکه فتنه به معنای آزمایش پیچیده، دشوار ومرکب است که نیاز به تخلیل دارد.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه فتنه آبان امسال هم با درایت رهبر معظم انقلاب مدیریت شد و جلوی استمرار آن گرفته شد و بازی باخته به برد تبدیل شد.