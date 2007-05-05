فلسفه اسلامی در نظر فلاطوری دوری از تعصب بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در روزهای ۲۷ و ۲۸ آوریل ۲۰۰۷ مراسمی به مناسبت دهمین سالگرد مرگ پروفسور عبدالجواد فلاطوری، اسلام شناس ایرانی در یکی از تالارهای دانشگاه کلن برگزار شد.
پروفسور اودو تووروشکا، استاد رشته اسلام شناسی دانشگاه ینا، در این مراسم به ژرف نگری فلاطوری در زمینه فلسفه اسلامی اشاره کرد و گفت : او از هر نوع تنگ نظری، تعصب و عدم رواداری دوری میگزید.
وی افزود: فلاطوری انسانی متدین بود که از جایگاه قرآن و سنت حرکت می کرد. از این رو در مجامع عمومی وی را نماینده اسلام می دانستند. همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که فلاطوری می کوشید به افکار عمومی اروپا اسلام را دینی روادار بشناساند.
عبدالجواد فلاطوری در ۱۹ ژانویه ۱۹۲۶ در اصفهان در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد. با دریافت دیپلم در سال ۱۹۴۳ به مدت ۱۳ سال در حوزههای علمیهی مختلف در شهرهای اصفهان، تهران و مشهد به آموزش معارف اسلامی پرداخت. وی در سال ۱۹۵۰ به درجهی اجتهاد دینی رسید. او مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را نزد علمایی چون مهدی آشتیانی ادامه داد.
عبدالجواد فلاطوری در سال ۱۹۵۴ میلادی راهی آلمان شد و در شهرهای ماینتس، کلن و بن در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت. وی رساله دکترای خود را پیرامون اخلاق کانتی نگاشت.
نزدیکان وی میگویند که ایمانوئل کانت فیلسوف محبوب وی باقی ماند. رسالهی فوق دکترای فلاطوری، که آن را در سال ۱۹۷۳ عرضه کرد، "دگرگونی فلسفه یونانی در تفکر اسلامی" عنوان داشت. پروفسور فلاطوری از سال ۱۹۷۵ تا زمان بازنشستگی در سال ۱۹۹۱ استاد رشته اسلامشناسی دانشگاه کلن بود.
عبدالجواد فلاطوری تلاشهای بسیار در جهت گفتگوهای میانادیانی در سطح آلمان و اروپا صورت داد. بعنوان یک مسلمان شیعهی مؤمن و در عین حال مسلمانی آزادمنش کوشید قرائت خود از اسلام را بعنوان اسلام واقعی جلوه دهد و بدین گونه مانع از اسلامهراسی در جامعهی آلمان گردد.
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