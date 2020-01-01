تازیانه سرما رخ نرگس ها را کبود کرد/ ظرفیتی که ناشناخته ماند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پاییز و زمستان در کویر خراسان جنوبی رنگ و بوی دیگری دارد، این روزها اگر سری به کویر خوسف بزنید با باغستان‌هایی از گل‌های نرگس روبه‌رو خواهید شد که سوز و سرمای زمستان را با عطر و بوی بهار درهم آمیخته، گل‌های سفید نرگس از زیر آخرین برگ‌های خشکیده پاییز سر برآورده‌اند و عطر خوش آن هر بیننده‌ای را سرمست می‌کند.

مردم خراسان جنوبی شهرستان خوسف را به نام دیار گل‌های نرگس می‌شناسند، دیاری که از گذشتگان دور کاشت گل نرگس را به شیوه کاملاً سنتی و ارگانیک شروع کرده و امروز عطر و بوی گل‌های این خطه در کشور منحصر بفرد است اما غربت نرگس زارهای این منطقه سبب شده که نرگس را تنها به نام شیراز بشناسند و هنوز هم عطر و بوی نرگس خوسف برای بسیاری از افراد ناآشنا باشد.

سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه، اختلاف دمای شب و روز، اجرای روش‌های سنتی تولید و عدم استفاده از کودهای شیمایی سبب شده که نرگس این استان علاوه بر عطر و بوی منحصر بفرد ماندگاری بالاتری داشته باشد اما هنوز هم این گل‌های عطرآگین جای خود را در بازارهای کشور بدست نیاورده و هنوز هم تنها سهم کشاورزان از بازار، فروش بر سر چهار راه‌ها و چند مرکز خرید و فروش در داخل استان بوده که دغدغه نرگس کاران را رفع نمی‌کند.

عدم اطمینان نرگس کاران از بازار فروش و هزینه‌های بالا برای ایجاد مزارع سبب شده که بیشتر مزارع این محصول به صورت خرده مالک بوده و مزارع یکدست زیادی از این محصول در سطح استان وجود نداشته باشد که همین امر مانعی برای توسعه گردشگری گل نرگس شده است.

تازیانه‌های سرما و نبود حمایت بیمه‌ای

علاوه بر این چند سالی است که از نیمه‌های فصل برداشت تازیانه‌های سرما رخ سفید نرگس‌ها را کبود کرده و سبب می‌شود نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد محصول آسیب ببیند این در حالی است که موضوع بیمه گل نرگس بعد از چندین سال پیگیری راه به جایی نبرده و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دلیل اینکه این گل یک محصول استراتژیک نیست از بیمه آن سرباز می‌زند.

حاجی آبادی یکی از نرگس کاران خوسف با اشاره به عدم حمایت بیمه محصولات کشاورزی از گل نرگس در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: چند سالی است که سرمای سخت زمستان سبب خسارت به مزارع گل نرگس شده و با وجود پیگیری‌های زیاد هنوز هم از بیمه آن خبری نیست.

وی نبود بازار فروش را یکی دیگر از دغدغه‌های نرگس کاران دانست و گفت: هر چند طی دو سال گذشته مراکزی برای خرید مستقیم محصول از کشاورزان در سطح شهرستان داشته‌ایم اما اگر این محصول در کشور شناخته شود فضای رقابتی ایجاد شده و در نتیجه به سود کشاورز خواهد بود.

محمدی یکی دیگر از نرگس کاران خوسف، عطر و بوی گل نرگس این شهرستان را منحصر بفرد می‌داند و به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر تمام مردم کشور نرگس را به نام شیراز می‌شناسند در حالی که به اذعان خود کارشناسان نرگس خراسان جنوبی از نظر عطر و بو خیلی بهتر از محصول سایر نقاط کشور است.

وی با انتقاد از اینکه هنوز در زمینه معرفی این محصول از خیلی از استان‌ها عقب هستیم، بیان کرد: به طور حتم اگر بتوانیم جشنواره‌های ملی و یا تورهای گردشگری را همانند سایر استان‌ها داشته باشیم نرگس استان نیز به مردم کشور معرفی می‌شود.

عطر منحصر بفرد و ماندگاری بالای نرگس خوسف

رئیس اداره جهاد کشاورزی خوسف نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت گل نرگس در این شهرستان را بالغ در ۲۴ هکتار اعلام کرد و گفت: این شهرستان با بیشترین سطح زیر کشت مقام نخست تولید گل نرگس در سطح استان را به خود اختصاص داده است.

سید حسن رضوی بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل زمستان ۱۰ تا ۱۲ میلیون شاخه گل نرگس از این مزارع برداشت شود.

وی عنوان داشت: هرچند خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در سطح کشور را دارد اما محصول این استان به لحاظ کیفیت و عطر و بو در کشور زبانزد است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی خوسف، شرایط اقلیمی و اختلاف دمای شب و روز را مهمترین عامل در این زمینه دانست و گفت: خشک بودن هوای استان غلظت ماده موثره در این گل را بالا برده و به دلیل اینکه کشاورزان از کودهای شیمیایی در تولید این گل استفاده نمی‌کنند ماندگاری آن بالاتر است.

خسارت سرما به ۷۰ درصد محصول

رضوی ادامه داد: کشاورزان خوسف به هیچ عنوان از کودهای شیمیایی موسوم استفاده نمی‌کنند و کود دامی تنها کودی است که برای تولید گل نرگس استفاده می‌شود لذا نرگس خوسف نسبت به سایر نقاط کشور هم ماندگارتر بوده و هم عطر آن بیشتر است.

وی، سرما و یخبندان و عدم پوشش بیمه محصولات کشاورزی از گل نرگس را مهمترین مشکل نرگس کاران خوسف دانست و افزود: هر ساله در دی ماه شاهد یخبندان‌های شدید در سطح شهرستان هستیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد محصول شهرستان را دچار خسارت می‌کند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی خوسف اضافه کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد برای بیمه گل‌نرگس تا این لحظه صندوق بیمه محصولات کشاورزی این موضوع را نپذیرفته است اما پیگیری‌های مجموعه استان ادامه دارد.

نرگس خوسف ناشناخته مانده است

رضوی بیان کرد: به دلیل اینکه گل نرگس جز محصولات استراتژیک نیست که فراگیر در کل کشور باشد و همچنین سطح زیر کشت آن در کشور پایین است، صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه این محصول را نمی‌پذیرند.

وی در ارتباط با مشکل نرگس کاران برای فروش محصول خود نیز گفت: طی دو سال اخیر بخش زیادی از مشکل کشاورزان در این زمینه رفع شده به گونه‌ای که سال گذشته محصول نرگس کاران به طور متمرکز خریداری شد و امسال نیز تشکل‌های تعاون روستایی برای خرید عرضه مستقیم محصول وارد کار شدند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی خوسف اضافه کرد: در این راستا غرفه‌هایی در دانشگاه بیرجند و همچنین فرودگاه بیرجند راه اندازی شده که گل نرگس را به صورت مستقیم از کشاورزان تحویل می‌گیرند و برای مسافران عرضه می‌کنند که این امر در معرفی نرگس تولیدی استان نیز نقش زیادی خواهد داشت.

رضوی با بیان اینکه نرگس خراسان جنوبی هنوز در سطح کشور به خوبی معرفی نشده است، بیان کرد: در این راستا می‌توان توریسم گل نرگس را پیگیری کرد تا با جذب گردشگر بتوانیم این محصول را به صورت مناسب در کشور معرفی کنیم.

خرده مالکی مانع توریسم گل نرگس

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر مزارع گل نرگس در سطح شهرستان خرده مالک هستند و یا در بین درختان کار شده‌اند که چشم‌انداز مناسبی برای جذب گردشگر ندارد.

رضوی بیان کرد: به دنبال این هستیم که با ایجاد مزارع یکپارچه چشم‌انداز زیبایی از این محصول را به نمایش بگذاریم که همین امر سبب جذب بهتر گردشگر خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین برخی از سرمایه گذاران پیشنهاد احداث حمام گل نرگس‌ها دادند که اگر حمایت شود آماده کار هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی خوسف با تأکید بر اینکه افزایش سطح زیر کشت این محصول تأثیر زیادی در جذب گردشگر و در نتیجه معرفی بهتر نرگس استان خواهد داشت، بیان داشت: با توجه به اینکه مزارع گل نرگس بعد از چهار یا پنج سال به صرفه اقتصادی می‌رسد، باید تسهیلات کم بهره و بلند مدت به کشاورزان پرداخت شود تا بتوانند مزارع خود را افزایش دهند.

رضوی یادآور شد: احداث مزارع گل نرگس به هزینه بالایی نیاز دارد به گونه‌ای که برای هر هکتار بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان باید هزینه کرد اما بعد از چند سال به طور حتم بازدهی اقتصادی خواهد داشت.

انجمن ملی نرگس کاران در راه

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گل نرگس در سطح ۳۷.۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: برداشت گل نرگس در استان از اواسط بهمن ماه آغاز و تا اواخر اسفند نیز ادامه دارد.

مهدی عصمتی پور با بیان اینکه در حال حاضر این محصول در شهرستان‌هایی از جمله خوسف و طبس کاشت می‌شود، بیان کرد: بیشترین سطح زیر کشت این محصول متعلق به شهرستان خوسف است.

وی ادامه داد: هم اکنون انجمن ملی نرگس کاران در حل شکل‌گیری است که امیدواریم این انجمن بتواند شرایط مناسبی برای توزیع، فرآوری محصول و صادرات آن فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ارتباط با بیمه گل نرگس نیز گفت: بازدید از سوی صندوق بیمه کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان از سطح زیر کشت مزارع گل نرگس خوسف انجام و قرار شد موضوع بیمه گل نرگس را مدیریت بیمه بانک کشاورزی استان پیگیری کند.

نرگس خراسان جنوبی با وجود همه ویژگی‌های منحصر بفرد خود هنوز هم در کشور ناشناخته بوده این در حالی است که استان‌های دیگر با برگزاری جشنواره‌ها و تورهای گردشگری به خوبی توانسته‌اند نام این محصول را به نام خود ثبت کنند.