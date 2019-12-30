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۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

حزب الله لبنان:

عاملان حمله به عراق به زودی شاهد نتایج این حماقت خواهند بود

عاملان حمله به عراق به زودی شاهد نتایج این حماقت خواهند بود

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که عاملان حمله به عراق به زودی شاهد نتایج این حماقت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه ای به حمله آمریکا علیه مواضع حشد شعبی در عراق واکنش نشان داد.

حزب الله در این بیانیه تجاوز وحشیانه آمریکا به گردان‌های حزب الله در عراق را محکوم و اعلام کرد: این حملات، تجاوز آشکار علیه حاکمیت و ملت عراق به ویژه حشد شعبی به شمار می‌رود، گروهی که ید طولایی در مبارزه با تروریسم داشته است.

در ادامه بیانیه گفته شده است که آمریکا با این حمله تاکید کرد که خواهان هدف قرار دادن قوای مستحکم در عراق است، قوایی که تکیه گاه ملت عراق و قادر به مبارزه با داعش است.

حزب‌الله تأکید کرد: کسانی که تصمیم به این تجاوز جنایتکارانه گرفتند به زودی شاهد پیامدها و نتایج این حماقت خواهند بود.

آمریکا یکشنبه شب مواضع گردان‌های حزب‌الله عراق وابسته به حشد شعبی را در شهر القائم استان الانبار در مرز عراق و سوریه هدف قرار داد.

«جواد کاظم الربیعاوی» مدیر اداره عملیات حشد شعبی امروز دوشنبه خبر داد که شمار شهدای «تجاوز آمریکا» افزایش یافته است.

بنا بر اعلام الربیعاوی، «آمار تجاوز ظالمانه به دو مقر تیپ ۴۵ و ۴۶ به ۲۵ شهید افزایش یافت و ۵۱ نفر نیز مجروح هستند».

کد مطلب 4811169

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
      12 3
      پاسخ
      خدا كنه اين جنگ تمام عيار خيلي زود شروع بشه
    • احسان IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
      8 2
      پاسخ
      انتقام الهی در پیش است به ازای هر نفر شهید 10 نفر از نظامیان امریکایی و اسرائیلی را خواهیم کشت .
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
      11 2
      پاسخ
      مرگ برآمریکا
    • امیر مهدی IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
      4 3
      پاسخ
      انتقام الهی در پیش است عاملان اصلی این جنایت در امان نخواهند بود به ازای هر شهید در این حملات 10نفر از نظامیان امریکایی و اسرائیلی را به جهنم خواهیم فرستاد.
    • ال IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
      7 2
      پاسخ
      خدایا شر اشرار داخلی و خارجی رو به خودشان برگردان.

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