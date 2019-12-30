عاملان حمله به عراق به زودی شاهد نتایج این حماقت خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه ای به حمله آمریکا علیه مواضع حشد شعبی در عراق واکنش نشان داد.

حزب الله در این بیانیه تجاوز وحشیانه آمریکا به گردان‌های حزب الله در عراق را محکوم و اعلام کرد: این حملات، تجاوز آشکار علیه حاکمیت و ملت عراق به ویژه حشد شعبی به شمار می‌رود، گروهی که ید طولایی در مبارزه با تروریسم داشته است.

در ادامه بیانیه گفته شده است که آمریکا با این حمله تاکید کرد که خواهان هدف قرار دادن قوای مستحکم در عراق است، قوایی که تکیه گاه ملت عراق و قادر به مبارزه با داعش است.

حزب‌الله تأکید کرد: کسانی که تصمیم به این تجاوز جنایتکارانه گرفتند به زودی شاهد پیامدها و نتایج این حماقت خواهند بود.

آمریکا یکشنبه شب مواضع گردان‌های حزب‌الله عراق وابسته به حشد شعبی را در شهر القائم استان الانبار در مرز عراق و سوریه هدف قرار داد.

«جواد کاظم الربیعاوی» مدیر اداره عملیات حشد شعبی امروز دوشنبه خبر داد که شمار شهدای «تجاوز آمریکا» افزایش یافته است.

بنا بر اعلام الربیعاوی، «آمار تجاوز ظالمانه به دو مقر تیپ ۴۵ و ۴۶ به ۲۵ شهید افزایش یافت و ۵۱ نفر نیز مجروح هستند».