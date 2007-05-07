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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

/ به منظور حمایت از اساتید بازنشسته دانشگاهها /

رئیس جمهور آیین نامه تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها را ابلاغ کرد

رئیس جمهور آیین نامه تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها را ابلاغ کرد

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب اسلامی، آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این آیین نامه برخی تسهیلات برای استادان بازنشسته دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

در این آیین نامه آمده است: افراد مشمول این آیین‌ نامه همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور هستند که با رتبه استاد تمامی به افتخار بازنشستگی نایل می‌ شوند.

براساس تبصره‌ ای از این آیین ‌نامه، افرادی که بنا به ‌حکم هیات‌های پاکسازی و یا هیات‌های انتظامی بازنشسته اعلام شده‌باشند واساتید مقیم خارج از کشور، مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.

اعتبار لازم‌برای اجرای این آیین‌نامه از محل منابع مالی خود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مربوطه تامین خواهد شد.

جزئیات این آیین نامه در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 481123

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