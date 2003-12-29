به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات ، اياد علاوي گفت: صدام ديکتاتور سابق عراق به اسامي طرفهايي که آنها را مسوول حفظ اين مبالغ هنگفت کرده ، اعتراف کرده است .
به گفته علاوي ، صدام همچنين ، اسامي افرادي را که اطلاعاتي در مورد انبارهاي سلاح و مواد منفجره عراق دارند ، فاش کرده است .
علاوي افزود : شوراي انتقالي به دنبال 40 ميليارد دلاري است که صدام آنها را به خارج از عراق انتقال داده و در بانک هاي سوئيس ، ژاپن ، آلمان و ديگر کشورهاي ديگر ذخيره کرده است .
به گفته وي ، شوراي حکومت انتقالي عراق براي همين منظور برخي شرکت هاي حقوقي جهاني را مامور بررسي اين مسئله کرده است .
يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق :
صدام 40 ميليارد دلار ثروت ملت عراق را در بانك هاي اروپايي ذخيره كرده است
يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد كه صدام در زمان حكومتش حدود 40 ميليارد دلار از ثروت ملت عراق را به بانك هاي اروپايي منتقل كرده است .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات ، اياد علاوي گفت: صدام ديکتاتور سابق عراق به اسامي طرفهايي که آنها را مسوول حفظ اين مبالغ هنگفت کرده ، اعتراف کرده است .
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