صدام 40 ميليارد دلار ثروت ملت عراق را در بانك هاي اروپايي ذخيره كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات ، اياد علاوي گفت: صدام ديکتاتور سابق عراق به اسامي طرفهايي که آنها را مسوول حفظ اين مبالغ هنگفت کرده ، اعتراف کرده است .

به گفته علاوي ، صدام همچنين ، اسامي افرادي را که اطلاعاتي در مورد انبارهاي سلاح و مواد منفجره عراق دارند ، فاش کرده است .

علاوي افزود : شوراي انتقالي به دنبال 40 ميليارد دلاري است که صدام آنها را به خارج از عراق انتقال داده و در بانک هاي سوئيس ، ژاپن ، آلمان و ديگر کشورهاي ديگر ذخيره کرده است .

به گفته وي ، شوراي حکومت انتقالي عراق براي همين منظور برخي شرکت هاي حقوقي جهاني را مامور بررسي اين مسئله کرده است .

