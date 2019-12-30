ارامنه در ایران زندگی مسالمت آمیزی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف سرکیس داویدیان در دیدار با جمعی از مسئولان مازندران به مناسبت سال نو میلادی ضمن سپاس از مسئولین و مردم ایران گفت: ما خود را ایرانی می‌دانیم و همیشه در کنار برادران و خواهران ایرانی خودمان زندگی مسالمت آمیز و آرام داشته‌ایم.

وی افزود: ما همیشه قدردان حمایت‌های مسئولین جمهوری اسلامی ایران و استان مازندران هستیم و خواهان گسترش بیشتر روابط با مردم و مسئولین ایران می‌باشیم.

عباس زارع ضمن تبریک سال نو میلادی به اسقف داویدیان و هموطنان مسیحی آرزوی سالی خوب و بدون خشنونت در جهان را کرد و ارامنه را جزئی از تاریخ و فرهنگ ایران دانست که همواره در برهه‌های حساس تاریخی در کنار ملت ایران ایستادند.