تولید ۲.۵ برابری «سایپا» در آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا، از آذرماه ۹۷ و با تأثیرگذاری تحریمهای ظالمانه بر صنعت خودرو، تیراژ تولید در گروه خودروسازی سایپا به شدت کاهش پیدا کرد به گونهای که خطوط تولید یا در بازههای زمانی مختلف متوقف بود یا در صورت تولید، به میانگین روزانه کمتر از ۷۰۰ دستگاه در روز رسیده بود.
آمارهای رسمی نشان میدهد فرآیندها و تیراژ تولید از بهمنماه ۹۷ روند رو به بهبود پیش گرفته تا اینکه در آذرماه ۹۸ از میزان تولید در مدت مشابه سال پیش فراتر رفت و رشد چشمگیری را نشان داد.
براین اساس بیشترین تیراژ تولید سایپا در آذرماه سپری شده به محصولات خانواده ایکس ۱۰۰، ایکس ۲۰۰ و ساینا و کوییک اختصاص داشته است.
تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه در آذرماه که میانگین نزدیک به دو هزار دستگاه تولید در روزهای کاری آخرین ماه پاییز است، نشان میدهد، گروه خودروسازی سایپا موفق شده با برنامهریزی مناسب، تکیه بر توان داخلی و اجرای موفق پویش ملی بومیسازی قطعات خودرو، تا اندازه زیادی در حوزههای خودروهای قابل تولید، تحریمهای بینالمللی را بیاثر کرده و به چالش بکشد.
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