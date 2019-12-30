محتوای پیام پوتین به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه با ارسال پیامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خواستار عادی شدن روابط میان مسکو و واشنگتن شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پوتین در این پیام خطاب به ترامپ اعلام کرد که از برقراری گفتگوهای برابر و منصفانه و بر پایه منافع مشترک، حمایت می‌کند.

رئیس جمهوری روسیه بار دیگر از ترامپ دعوت کرد در ماه می سال آتی میلادی به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم به روسیه سفر کند.