رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی "ایراس" ، دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان درباره هدف و برنامه های این سفر اطلاعاتی نداده، اما منابع نزدیک به وزارت امور خارجه تاجیکستان، همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی را از اهداف اصلی این سفر چهار روزه عنوان کرده اند.

این گزارش حاکی است که از ابتدای سال 2006 این دومین سفر رحمان به ایران می باشد و احتمال می رود در جریان آن به جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر یکی از سرمایه گذاران نیروگاه برق آبی سنگ توده می باشد، پیشنهاد شود تا در مناقصه اتمام ساخت نیروگاه برق "راغون" نیز شرکت کند .

همکاری های تاجیکستان و ایران در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است و این در حالی است که تجارت تاجیکستان با قطر تنها 20 هزار دلار است .

جمهوری تاجیکستان در آسیای مرکزی و در شمال افغانستان است که پایتخت آن دوشنبه و زبان رسمی آن فارسی تاجیکی است.

این کشور دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری با ایران است.

سرزمین سغد باستان که سرزمین کنونی تاجیکستان را در بر می‌ گیرد، در زمان داریوش یکم، یکی از ساتراپ های امپراتوری هخامنشی بوده است.

پس از حملهٔ اسکندر، تاجیکستان به ترتیب جزئی از امپراتوری ‌های سلوکی، پارت، و ساسانی بوده‌ که در سال ۷۱۵ میلادی (در زمان امویان)، این سرزمین به تصرف اعراب درآمد، اما در سدهٔ دهم میلادی، تاجیکستان جزئی از قلمرو سامانیان بود.

پس از سامانیان، تاجیکستان به ترتیب جزئی از حکومت های غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، مغول، تیموری و ازبک بوده است. در سده نوزدهم میلادی، شمال تاجیکستان (خجند) جزئی از خانات خوقند، و جنوب تاجیکستان جزئی از خانات بخارا بوده است. خانات بخارا در سال ۱۸۶۶، و خانات خوقند در سال ۱۸۶۸، زیر سلطه روسیه درآمدند.

پس از انقلاب اکتبر، در سال ۱۹۲۸، جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان (جزئی از اتحاد جماهیر شوروی) تشکیل شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱، تاجیکستان به استقلال دست یافت.