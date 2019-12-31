مهمترین هدف دشمن نا امیدکردن مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی احتشام شامگاه دوشنبه در ویژه برنامه سالگرد ۹ دی با بیان اینکه فتنه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در طول این سال‌ها همیشه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی را تهدید کرده است، اظهار داشت: آنچه باعث شده است که مردم در فتنه‌های ۴۰ سال گذشته سربلند شوند بصیرت و رهنمودهای ولی فقیه بوده است.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای پاشیدن بذر ناامیدی در بین مردم به خصوص جوان‌ها ابراز داشت: مهمترین هدف و اقدام دشمن در حال حاضر ناامید کردن مردم و به خصوص جوان‌ها از آینده ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با پخش شایعات و همچنین انجام اقدامات نابخردانه با دشمن در این راه همراهی می‌کنند.

عزت و اقتدار مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران به راحتی به دست نیامده است



امام جمعه موقت کاشان با بیان اینکه عزت و اقتدار مردم و نظام ایران اسلامی به راحتی به دست نیامده است، تصریح کرد: نباید مردم و مسئولین در جامعه به گونه‌ای رفتار یا صحبت کنند که باعث ترویج ناامیدی در بین مردم شود.

فرماندهی ایران بر نیروهای روسیه و چین در برگزاری مانور مشترک



وی با اشاره به موفقیت ایران و جوانان ایرانی در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و غیره گفت: به برکت خون شهدا ایران هم اکنون در موقعیتی است که با برگزاری مانور مشترک دریایی با روسیه و چین دو ابرقدرت نظامی دنیا فرماندهی نیروهای شرکت کننده در مانور را بر عهده می‌گیرد.



حجت الاسلام احتشام خاطرنشان کرد: در ماجرای سقوط پهپاد آمریکایی قدرت نظامی و موشکی ایران به گونه‌ای نشان داده شد که آمریکا بعد از سقوط پهپاد خود جرأت هیچ عکس‌العملی به خود نداد و حتی از ایران بابت عدم ساقط کردن دیگر هواپیمای جاسوسی خود تشکر کرد.

اوج قدرت نظامی ایران با شلیک موشک تمام ایرانی سوم خرداد به پهپاد جاسوسی آمریکا



وی شلیک موشک تمام ایرانی سوم خرداد برای ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی را نمونه‌ای از عزت و اقتدار ایرانی دانست و اذعان داشت: اوج قدرت نظامی ایران در این ماجرا آنجایی است که این موشک تا فاصله بیش از ۲۷ هزار پایی از سطح زمین تست نشده بود درحالیکه پهپاد جاسوسی آمریکایی در آن لحظه در فاصله بین ۵۰ تا ۶۰ هزار پایی از سطح زمین در حال پرواز بود.

مبارزه با فساد قوه قضائیه باعث امیدواری مردم می‌شود



امام جمعه موقت کاشان با اشاره به اقدامات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد بیان داشت: مبارزه آیت الله رئیسی با فساد که فارغ از هرگونه جناح بندی و یا مقام و منصب سیاسی و اجرایی با مفسدان مبارزه می‌کند باعث امیدواری مردم به سیستم قضائی می‌شود.



وی با اشاره به اغتشاشات آبانماه ۹۸ و نقش رهبری در خاموش کردن این فتنه افزود: اگر رهبر معظم انقلاب به این مسئله ورود پیدا نمی‌کرد ممکن بود فتنه‌ای که در ۴۸ ساعت جمع شد در ۴۸ روز هم جمع نشود.

عده‌ای از حزب اللهی‌ها هم در فتنه ۹۸ مردود شدند



حجت الاسلام احتشام با بیان اینکه بعضی از خودی‌ها و افرادی که ادعای حزب اللهی دارند در فتنه ۹۸ مردود شدند، اظهار داشت: این افراد با شک و تردید نسبت به سخنان رهبر معظم انقلاب در این فتنه امتحان خود را به خوبی پس ندادند درحالیکه سخنان و رهنمودهای رهبری فصل الخطاب همه اقدامات و تصمیم گیری ها باید باشد.



وی ابراز داشت: دشمن می‌خواست در اغتشاشات آبان ۹۸ ایران را همانند لبنان و عراق بی دولت کند که با اقدام و بصیرت ملت و رهنمودهای رهبر انقلاب در اجرای نقشه خود ناکام ماند.