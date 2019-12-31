به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: صبح دوشنبه و ساعتی پیش، به علت مه گرفتگی شدید و کاهش دید افقی، ۷ دستگاه خودرو روی پل بسیج (پل‌سردشت) شهر اراک، با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی افزود: تصادفات صورت گرفته از نوع خسارتی است و خوشبختانه تلفاتی به دنبال نداشته و هم اکنون تیم‌های پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای امدادی در صحنه حضور داشته و در حال امدادرسانی به رانندگان هستند.

وی خاطر نشان کرد: بنابر اعلام مرکز عملیات و کنترل ترافیک پلیس راه استان هم اکنون کلیه محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان اراک با مه گرفتگی شدید همراه است.