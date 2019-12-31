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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۸

رئیس پلیس راهور استان مرکزی خبر داد؛

تصادف زنجیره‌ای روی پل سردشت شهر اراک/ مه گرفتگی شدید عامل حادثه

تصادف زنجیره‌ای روی پل سردشت شهر اراک/ مه گرفتگی شدید عامل حادثه

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: به علت مه گرفتگی شدید و کاهش دید افقی، هفت دستگاه خودرو روی پل سردشت شهر اراک با یکدیگر برخورد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: صبح دوشنبه و ساعتی پیش، به علت مه گرفتگی شدید و کاهش دید افقی، ۷ دستگاه خودرو روی پل بسیج (پل‌سردشت) شهر اراک، با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی افزود: تصادفات صورت گرفته از نوع خسارتی است و خوشبختانه تلفاتی به دنبال نداشته و هم اکنون تیم‌های پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای امدادی در صحنه حضور داشته و در حال امدادرسانی به رانندگان هستند.

وی خاطر نشان کرد: بنابر اعلام مرکز عملیات و کنترل ترافیک پلیس راه استان هم اکنون کلیه محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان اراک با مه گرفتگی شدید همراه است.

کد مطلب 4811984

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