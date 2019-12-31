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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۸

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان:

۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

کرمان - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یدالله حسن‌پور اظهار داشت: در تداوم امر مبارزه با کالای قاچاق کارآگاهان اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز مستقر در سه راهی راین در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون نفت کش مشکوک شده آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو که در مسیر کرمان به سمت استان سیستان و بلوچستان در حرکت بود، ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی آن به مراجع قضائی از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در خصوص کالای قاچاق را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4812030

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