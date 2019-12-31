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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

مدیرکل ارشاد گیلان:

جریان سازی اطلاعات یکی از مهم ترین وظایف شورای اطلاع رسانی است

جریان سازی اطلاعات یکی از مهم ترین وظایف شورای اطلاع رسانی است

رشت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: جریان سازی و جریان شناسی اطلاعات یکی از مهم‌ترین وظایف شورای اطلاع رسانی که از این طریق آسیب‌ها و فرصت‌های شناسایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی صبح سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی گیلان با اشاره به اینکه همدلی حاکم در استان سبب شده تا در تمام اتفاقات روزها و ماه‌های اخیر گیلان به عنوان یک استان آرام باشد، اظهار کرد: در این مدت تمام برنامه‌های فرهنگی هنری استان بر طبق روال عادی در حال برگزاری است.

وی در ادامه به تشکیل شورای اطلاع رسانی استان گیلان و برخی از وظایف مهم این شورا اشاره کرد و گفت: جریان سازی و جریان شناسی اطلاعات یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا است که از این طریق آسیب‌ها و فرصت‌های شناسایی می‌شود.

مدیرکل ارشاد گیلان هماهنگی با ادارات و سازمان‌ها برای اطلاع رسانی را یکی از اقدامات شورا دانست و افزود: این هماهنگی سبب می‌شود تا سیاست‌های کلان دولت برای آشنایی مردم با فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر موارد مشابه پیاده سازی شود.

وی با اشاره به اینکه شورای اطلاع‌رسانی یک اتاق فکر است که با شناخت نقاط ضعف و تقویت روابط عمومی دستگاه‌ها و نهادها در حوزه اطلاع رسانی مدیریت افکار عمومی و گردش اطلاعات در بخش‌های مختلف را هدایت می‌کند، تصریح کرد: در این میان خانه مطبوعات استان نیز وظایفی دارد که باید رعایت کند.

فاضلی هماهنگی با رسانه‌های استان در خصوص انعکاس به موقع و شفاف و عملکرد سازمان‌ها و نهادها، بررسی و انعکاس عملکرد دولت و مشکلات موجود به مردم، هماهنگی با رسانه‌ها در خصوص انعکاس تصمیمات و مصوبات شورای اطلاع رسانی، بررسی منصفانه مشکلات مردم توسط رسانه‌ها و انعکاس آن، ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی با هدف افزایش آگاهی و سطح تحلیل مردم و نقد منصفانه، پوشش رسانه‌ای اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را بخشی از وظایفی خانه مطبوعات در زمینه این شورا اعلام کرد.

کد مطلب 4812179

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