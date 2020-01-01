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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۶

کنفرانس صداهای برجسته برگزار می شود

کنفرانس صداهای برجسته برگزار می شود

کنفرانس «صداهای برجسته: رویکردهای پدیدارشناختی، هرمنوتیکی و روانکاوی به سلامت» مارس ۲۰۲۰ در دانشگاه پیتسبورگ، ایالات متحده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس صداهای برجسته: رویکردهای پدیدارشناختی، هرمنوتیکی و روانکاوی به سلامت در روزهای ۲۰ و ۲۱ مارس ۲۰۲۰ در دانشگاه پیتسبورگ، ایالات متحده برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل پدیدارشناسی، هرمنوتیک و روانکاوی، مفاهیم سلامت، بیماری و بیماری، تاریخ و فلسفه پزشکی، نژاد، قومیت و نظریه نژاد انتقادی، معلولیت، بیماری‌های روانی و مطالعات معلولیت، مطالعات جنسی، جنسیت و مطالعات زنان، گرایش جنسی، تمایلات جنسی و نظریه کوئیر، هویت جنسیتی، روابط بین جنسیتی و مطالعات ترنسندر
مراقبت باروری، پیری و کهنسالی، روانپزشکی، روانشناسی و تشخیص سلامت روان، آموزش بهداشت و اخلاق بهداشت، رژیم‌های غذایی و مطالعات غذایی، مرگ و میر،، ژنتیک درمانی، اخلاق زیست محیطی و حیوانات و… است.
علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس ایمیل gsipconference۲۰۲۰@gmail.com ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۸۱۶۶ مراجعه گردد.

کد مطلب 4812243

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