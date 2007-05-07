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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۳۵

با ساخت 38 برنامه رادیویی برتر :

صدای شبکه طبرستان برترین مرکز رادیویی مراکز استان ها شد

مازندران - خبرگزاری مهر : بر اساس اعلام واحد نظارت و ارزیابی اداره کل صدای استان های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صدای شبکه طبرستان برترین مرکز رادیویی استان ها شد.

معاون صدای ، صدا و سیمای شبکه طبرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بر اساس ارزیابی های سالانه ای که اداره کل صدای استانها انجام می دهد، مرکز مازندران با 38 برنامه برتر در کشور رتبه اول را کسب کرد.

رمضانعلی شریفی فر تصریح کرد :علاوه بر کسب 38 برنامه رادیویی برتر 201 برنامه رادیویی این استان دارای عوامل موفق بوده اند که این امر تاثیر قابل توجهی در این رتبه بندی داشته است .

وی خاطر نشان کرد : در بالاترین امتیاز میانگین سالانه هر برنامه مرکز مازندران از بین برنامه های ارزیابی شده میانگین بالاترین امتیاز از نظر کیفی را کسب کرده و در کسب بالاترین امتیاز شغلی اعم از صدا برداری، تهیه کنندگی نیز صدای مازندران برتر شده است . 

 

کد مطلب 481240

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