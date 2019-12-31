کشف ۱۱۶ فقره سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا امیری اظهار داشت: کشف این تعداد سرقت و دستگیری سارق در راستای اجرای طرح مبارزه با صنوف متخلف و مبارزه با مالخران اموال سرقتی رخ داد.

وی افزود: در این طرح از ۳۱۷ واحد صنفی سطح استان بازدید شد که نتیجه آن کشفیات اعلام شده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان از ادامه یافتن چنین طرح‌هایی به منظور مقابله با سرقت خبر داد.

۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه کشف شد

سرهنگ حسین براری اظهار داشت: مأموران کلانتری ۲۵ دولت آباد حین گشت زنی در شهرک مهدیه به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در این بازرسی ۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق که طق نظر کارشناسان ارزش ان به ۱۰۰ میلیون ریال می‌رسید، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از دستگیری راننده خودرو و معرفی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.