زهره الهیان عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در آیین روز ملی صنعت پتروشیمی، مبنی بر اینکه عدم تحقق وعده های انتخاباتی به دلیل شرایط جنگی کشور بوده است، گفت: صحبت‌های آقای روحانی تعجب برانگیز است و باید سوال کرد که آیا او تاکنون از دشمنی ۴۰ ساله آمریکا با ملت ایران اطلاعی نداشت؟

وی افزود: طی این سال‌ها، آمریکا همواره دشمنی خودش را با جمهوری اسلامی ایران با ابزار تحریم، تهدید، فشار اقتصادی و حالا به تعبیر رئیس جمهور با جنگ اقتصادی نشان داده و همواره پرونده ضد حقوق بشری اش نسبت به ایران و مردم کشور مفتوح بوده و بهتر است آقایان این سابقه دشمنی را مرور کنند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه ایران همواره در موضع تهدید و تحریم بوده است، اظهار داشت: رئیس جمهور باید در هر شرایط و موقعیت زمانی، نگاه آینده نگرانه به مسائل داشته باشد؛ اگر او(روحانی) از همان سال‌های ابتدای دولت به این دشمنی واقف بود و نگاه آینده نگرانه را انتخاب می کرد، کشور در شرایط جنگ اقتصادی، انفعال و بی برنامه‌گی قرار نمی‌گرفت.

الهیان، با انتقاد از نا کارآمدی فعلی دولت، تصریح کرد: اگر در ابتدای دولت نگاه رئیس جمهور به مسائل کشور نگاهی راهبردی بود، حتماً برای شرایط امروز از همان ابتدا تدبیر و اقدام می‌کردند تا امروز در این شرایط جنگ اقتصادی دچار چالش و معضلات جدی نباشیم.

وی با بیان اینکه دولت توان عملی کردن شعارهایش را ندارد، تصریح کرد: متاسفانه مسئولین ما دچار روزمرگی هستند و شعارهایی که می‌دهند بدون برنامه و نگاه راهبردی است و همین باعث بی ثباتی در حوزه اقتصادی کشور شده است.

نماینده سابق مجلس همچنین با اشاره به موضوع برجام، گفت: در اوج مذاکرات و حتی بعد از توافق برجام هم تحریم ها و هم روند دشمنی‌های آمریکا ادامه داشته و هیچگاه حق ملت ایران در مناسبات لحاظ نشده است.

الهیان خاطرنشان کرد: در زمان تصویب برجام اعلام کردند کارکرد اصلی این توافق برای برداشتن سایه جنگ از سر ملت ایران است و حالا صحبت های رئیس جمهور به مثابه اعتراف به ناکارآمدی «برجام» است.

وی با طرح این سوال که اگر در ابتدای دولت شرایط صلح بود چه نیازی برای تلاش توافق همه جانبه برای برداشتن سایه جنگ بود، تصریح کرد: ایجاد دو قطبی جنگ و سازش، دستورکار جریانی در کشور بود که برای مذاکره با آمریکا تلاش کردند و امروز مردم با شرایطی مواجه هستند که علیرغم شعارها و مذاکرات همچنان جنگ اقتصادی بر سر کشور را می‌بینند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، بهبود وضعیت معیشتی مردم و خروج اقتصاد از رکود را اولویت اصلی مجلس یازدهم دانست و گفت: مجلس آینده و طیف‌های مختلف سیاسی که قرار است در مجلس حضور داشته باشند باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم و ناشی از شرایط جنگی اقتصادی برنامه داشته باشد.

الهیان گفت: در راستای تحقق بهبود اقتصاد، مجلس آتی باید به ظرفیت‌های داخلی و پتانسیل جوانان و اشتغالزایی نگاه ویژه داشته و بر روی مذاکرات و روابط خارج از مرزها دلخوش نباشد تا با این رویکرد چرخ های اقتصاد به حرکت درآید.